Atrapa a ladrón con puertas de camión en Colombia

Bogotá, Colombia (09 febrero 2017).- Un chofer de camión atrapó a un ladrón, que asaltó al menos a una pasajera momentos antes, al cerrar las puertas de la unidad que conducía, en Colombia.



El hombre estaba a punto de salir del camión cuando el chofer cerró las puertas automáticas sobre el torso del asaltante.



Algunas personas que se encontraban en la calle cuando ocurrió el incidente pensaron que había sido un accidente y trataron de auxiliar al hombre, sin embargo, los pasajeros gritaron desde el interior que se habían cerrado las puertas a propósito.



El chofer, que no reveló su nombre, se desvió de su ruta en el barrio de Villa Hermosa en Bogotá y fue a la estación de Policía más cercana con todo y el hombre atrapado entre las puertas.



"El conductor del camión apoya la labor de las autoridades y, de manera inmediata, hace cerrar las puertas, con lo cual esta persona no alcanza a consumar este hecho delictivo. Por el contrario, queda atrapado en el autobús", dijo el coronel Diego Vásquez, comandante de la estación de Policía de Ciudad Bolívar.



Sin embargo, la víctima del robo, una mujer a la que le robaron el celular, decidió no interponer una denuncia, así que el hombre fue puesto en libertad.