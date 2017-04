Atoran análisis de desafuero de Tarek Abdala

Cd. de México .- Con el argumento de que el ex tesorero de Javier Duarte y actual diputado del PRI, Tarek Abdala, está amparado desde diciembre, la Sección Instructora no analizará hoy su desafuero por el presunto desvío de más de 23 mil millones de pesos de recursos públicos.



Fuentes de la Cámara de Diputados indicaron que el presidente de la Sección Instructora, Ricardo Ramírez Nieto, también del PRI, no presentará un dictamen, ya que la Fiscalía de Veracruz solicitó el desafuero a finales de enero mientras que el legislador duartista estaba amparado desde diciembre.



El amparo que el legislador veracruzano obtuvo es para evitar su detención por los delitos que le imputa la Fiscalía estatal, que son peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, tráfico de influencias y desvío de recursos, que podrán dar 15 años de prisión.



En Veracruz, Abdala ya está inhabilitado por el desvió de 320 millones de pesos, en tanto que la PGR lo investiga por ser parte de la red de desvíos de Javier Duarte pues, según la investigación, el ex tesorero solicitaba a las dependencias que regresaran su presupuesto para destinarlo a otra cosa.



Mientras que los coordinadores del PAN y del PRD, Marko Cortés, y Francisco Martínez Neri, adelantaron que ellos votarían a favor del desafuero, el líder de los priistas, César Camacho Quiroz, se dijo respetuoso de la legalidad.



"El PRI reiterará su posición a favor de la legalidad, no adelantemos vísperas, nosotros estaremos en contra de la impunidad y también en contra de que se politice de la justicia", sostuvo.



"El PRI no tiene posiciones subjetivas ni de incriminación ni de exculpación", insistió.



El diputado del PRD Omar Ortega, integrante de la Sección Instructora, consideró como insostenible y endeble el que no se pudiera discutir debido a que el priista tiene un amparo.



"Carece de sentido jurídico y razón, son temas distintos, un amparo es para que no lo priven de su libertad y no tiene nada que ver con un proceso un proceso judicial, no existe ningún medio de defensa para parar el desafuero, son temas distintos, un tema es judicial, el otro es legislativo", sostuvo.



Ortega dijo que sabía que Abdala había solicitado un amparo contra el desafuero pero que le fue negado, aunque reconoció que hasta ahora, menos de tres horas de la cita para el análisis aún no cuenta con el dictamen.



"La ley dice que teníamos 48 horas antes, ya está en falta el presidente de la Sección Instructora esperemos a las cinco de la tarde pero el argumento es un argumento que carece de cualquier sentido y es muy endeble", dijo,



El presidente de la Sección Instructora, Ramírez Nieto, se negó a dar declaraciones pues lo hará, sostuvo, hasta después de las 17:00 horas.



A las 17:00 horas está convocada a reunión la Sección Instructora, donde la solicitud de desafuero hecha por la Fiscalía de Veracruz, debería dictaminarse.



La sección está conformada por dos priistas, Ricardo Ramírez Nieto, y Sandra Méndez, el panista Pablo Piña y el perredista Omar Ortega



La semana pasada, Abdala dijo que no recordaba haber solicitado el desvío de recursos y dijo sentirse apoyado por sus compañeros del PRI.