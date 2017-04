Atleta sin barreras. ‘Tino’ nació con Síndrome de Down

Laredo , Tx.- Agustín Serna, mejor conocido como “Tino”, nació con Síndrome de Down , pero esto no fue impedimento para que no cumpliera sus sueños. A sus 29 años ‘‘Tino’’ es uno de los atletas más reconocidos participantes en las Olimpiadas Especiales. Además disfruta mucho de modelar en desfiles de modas y entrenando a otros niños especiales.

Siendo el mayor de tres hermanos, “Tino” comenzó su carrera como atleta desde los 3 años de edad. Cuando apenas comenzaba a correr, fue justo cuando este joven tan especial inició en las pistas de atletismo, dando a conocer el gran talento que posee para cualquier tipo de deporte.

De los 3 a los 6 años de edad participó en todas las competencias de Track & Field que le fueron posibles, compitiendo en relevo, y triciclo. Además de formar parte de equipos de beisbol de la comunidad, haciendo sus primeros “pininos” en el Rey de los Deportes.

“Tino desde pañales a estado mezclado con el mundo de los deportes, no sólo entrena conmigo, ya es parte de mi vida. Tino es un excelente atleta, ha estado en casi todas las ramas del deporte y donde lo pongan es bueno; actualmente trabaja y forma parte de las Olimpiadas Especiales, donde aparte de ser atleta también le gusta ser voluntario, me ayuda a entregar medallas y también le gusta entrenar a niños en atletismo”, mencionó Maribel Santoya, directora de Special Olimpycs.

Al momento de cursar Elementary, Tino perteneció a los equipos de beisbol, basquetbol, boliche, pista y campo, y hasta en clases ecuestres incursionó. Desde los 12 a los 21 años iguió en el deporte ráfaga, en el boliche, que es una de sus pasiones hasta el momento y también dentro de las competencias de atletismo.

Actualmente es parte del equipo regional de atletas especiales y representa a Laredo en boliche, natación, levantamiento de pesas, y es Mensajero Global para Special Olympics.

Además de ser un gran deportista, Tino fue un excelente estudiante graduado de United High y ahora es un joven muy trabajador, pues de desempeña como empleado de una pizzería muy famosa desde 2011.

Tino también forma parte del Estudio de baile, Turning Pointe desde 2008, bailando hip hop. Ha sido participante de Derby de Pesca desde los 8 años hasta la actualidad.

Por el momento es miembro de USBC Liga de Boliche desde el año 2012. Y como hobbie le gusta participar en desfile de modas y ayudar como voluntario de Special Olympics, entrenando y dándoles las medallas a los participantes.

Tino, es una persona muy especial, no solo para los deportistas, si no para toda la comunidad en general, demostrando a cada momento que no hay barreras ni impedimentos para poder alcanzar los sueños.

