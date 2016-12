‘Atan de manos’ a empresarios. Impuesto Sobre Nómina

Los empresarios que tienen negocios con el gobierno están “atados de manos” y por ello, aprueban el aumento en el Impuesto Sobre Nómina, advirtió el empresario y excandidato independiente, José Ramón Gómez Leal.

Dijo que además, los diputados tomaron el camino fácil al aumentar este impuesto.

“Hay dos tipos de empresarios , el que únicamente le trabaja al gobierno, que es proveedor, constructor o ofrece algún tipo de servicios y ellos están atados de manos. No pueden decir lo contrario porque sabemos que el gobierno del estado puede estar en el sentido de que no les dé obra el día de mañana o les cierre las puertas para hacer algún negocio”.

Otros dijo, son los empresarios que no le trabajan al gobierno y que claro, que están molestos.

“Son tiempos complicados por el tema de la seguridad, del petróleo y lamentablemente que ahorita nos aumenten más está mal. Yo le quiero preguntar a cada diputado quiénes de ellos son empresarios , qué tipo de empresas tienen y en qué se basaron para tomar esa decisión”.

La mejor opción dijo, es reducir gastos en el Gobierno del Estado.

“Por qué no dan un resumen de cuánto gasta cada secretaría, qué vehículos trae cada secretario, si traen chofer, y estoy seguro que le podemos bajar al gasto corriente que trae el gobierno del estado para comenzar ver temas de esta naturaleza”.

Manifestó que nadie quiere pelear con el gobierno ya que no es una buena medida, pero sí, cuestionar a los diputados sobre esta aprobación.

“Aquí la bronca son los diputados, los responsables son los diputados que actuaron de esta manera. Hay diputados que han comentado que estaba en garantía un dos por ciento en el banco, pero en su momento otros diputados que estuvieron en esa Legislatura lo aprobaron. Y si no tenían conocimiento para qué se meten a trabajar en esto”.

Tomaron la medida más fácil comentó, cuando debieron revisar cuentas y reducir gastos.

“El gobierno debe ser eficiente, van empezando y lo entendemos. Pero este impuesto nos afecta a todos. Los empresarios debemos hacer una reestructura y si no nos alcanza, tenemos que despedir gente lamentablemente. La nómina se paga te vaya bien o mal, no es un impuesto que pagas como el IVA, afecta también que hay otros estados que no lo están cobrando”.

Destacó que además, debido a que se homologó el IVA en la frontera, hace que las empresas grandes no vean a Tamaulipas como un buen polo de inversión.

“Se puede perder porque a final de cuentas si estás hablando de empresas que tienen 2 mil o más empleados que aquí las hay, a ellos les pega demasiado fuerte”.

Indicó que el que se ofrezcan promociones fiscales para los empresarios , no garantiza que el Impuesto Sobre Nómina no afecte a los patrones.

“El Partido Acción Nacional prometió quitar la tenencia y para el 2017 no lo van a hacer. Están haciendo todo lo contrario, el PRI y el PAN son lo mismo, prometen en campaña para “ganchar” a la gente y cuando llegan al gobierno los diputados están aprobado medidas que no estaban aprobadas”