Asusta ‘amenaza’ a 5% de matrícula. ‘Alumno’ no es de la secundaria 7

En calma trabajó la secundaria número 7, “Carlos Morales Sánchez”, de la colonia Casabella, luego de que en redes sociales trascendiera el mensaje de un joven que amenazaba con una supuesta masacre.

El subdirector del plantel, Sóstenes Ramírez, indicó que al menos un 5 por ciento de los 600 alumnos del turno matutino, no acudieron a clases.

Manifestó que al darse a conocer este hecho, se dieron a la tarea de verificar si la persona que publicó el mensaje era realmente alumno del plantel.

“Tan pronto se me hace saber de esa difusión, tomamos las medidas pertinentes y nos dimos cuenta de que no pasaba nada. Nos fuimos directamente al grupo y el joven que se señalaba ahí (en el mensaje) no es del plantel. No hicimos más porque no queremos generar una psicosis, aquí lo tomamos con tranquilidad y procedimos a realizar lo pertinente”.

Manifestó que tras los acontecimientos registrados en Monterrey conversó con los alumnos para que no se dejen llevar por páginas o personas que puedan incitarlos a situaciones impredecibles.

“Nadie me ha llamado o visitado, los que lo tomaron en cuenta decidieron no traer a sus chamacos. Se hizo notoria la inasistencia, un cinco por ciento. Nadie llamó o se acercó, yo llego a las 6:40 para recibir a los alumnos y a las siete para iniciar las clases”.

Comentó que no se identificó ni por fotografía, ni por nombre al joven que lanzó la amenaza.

“No aparece el alumno aquí, puede ser un nombre falso. Queremos decirles a los padres que estén tranquilos, no hay nada. Tenemos la suerte de contar en la mayoría de las aulas con cámaras”.

¿Operativo Mochila?

- El directivo explicó que por el momento no realizan Operativo Mochila pues para ello se debe contar con el permiso de los padres de familia.

- “No hacemos Operativo Mochila , sólo en situaciones especiales observamos lo que portan los muchachos pero no abrimos las mochilas, para hacerlo sería conveniente que estuvieran enterados los padres. Tendría que ser un acuerdo y decidió de ambas partes”.