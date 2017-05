Asolan con el camarón

Matamoros, Tam.

La sobreexplotación, el uso de artes prohibidas y la ausencia de lluvias está provocando este año un descenso considerable en la captura de camarón en la Laguna Madre, al grado que pescadores estiman que la producción es menor en un 70 por ciento comparado con el 2016, y a 3 días de que empiece la veda se espera escasez y mayor precio de este producto.

Este ha sido sin duda, afirma Rosendo del Angel, “un año malísimo, porque no estamos sacando casi nada de camarón y la gente se empieza a desesperar porque no recuperamos siquiera lo que se invierte en combustible y al no haber producción, no podremos almacenar nada para cuando entre en vigor la prohibición”.

De hecho, dice que en algunas cooperativas pesqueras ya definitivamente no tienen nada de crustáceo, ni chico ni grande en sus bodegas.

“Estamos a 4 días de que empiece la veda de camarón en esta zona y ya empieza a escasear el producto porque no está saliendo nada y esto provoca también que los precios por kilogramo suban, ya que ahorita el coctelero se cotiza arriba de los 200 pesos, cuando antes de Semana Santa lo vendíamos a 160 pesos”, agregó.

Asegura que una de las razones por lo que la extracción del crustáceo haya bajado tanto es que desafortunadamente desde hace años se ha notado una sobreexplotación en la Laguna Madre.

FALTA VIGILANCIA

“Pero también se debe a que falta vigilancia por parte de las autoridades de la Comisión Nacional de Pesca para acabar con el uso de redes prohibidas, el arrastre que se lleva todo y mata los camaroncitos que apenas empiezan a desarrollarse, esto está acabando con todo”, aseguró.

Otro factor que está afectado los intereses del sector pesquero en Matamoros es el intenso calor y la ausencia de lluvias.

Tenemos, agregó, “ya muchas semanas en que no ha llovido y por las altas temperaturas, el camarón busca aguas profundas en la laguna y así no se puede capturar, todo incide para que estamos pasando por una situación crítica que no sabemos cuándo se puede revertir”.

Hace falta conciencia

>Para Rosendo del Ángel hace falta conciencia de parte de los dirigentes pesqueros pero también de la Conapesca para evitar que se siga dando la sobreexplotación en la Laguna Madre.