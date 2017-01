Asiste a Palacio de Justicia Medina por peculado

Monterrey, México (25 enero 2017).- En una nueva cita ante un Juez de Control, el ex Gobernador Rodrigo Medina acudió esta mañana al Palacio de Justicia de Monterrey donde el Estado buscará que se le imputen los delitos de peculado y daño patrimonial al Gobierno del Estado.



A su llegada, 20 minutos antes de las 9:00 horas, Medina comentó a la prensa que tiene su conciencia tranquila.



"Venimos otra vez, nuevamente al llamado de la autoridad, entendemos que la Subprocuraduría Anticorrupción insiste en estos dos delitos que anteriormente fueron rechazados por el Juez de Control", comentó a su llegada.



"Vamos a volver a escuchar la posición del Ministerio Público y nosotros daremos nuestra defensa".



"Finalmente vamos a esperar a que decida el Juez".



Acompañado de sus abogados, el ex funcionario mencionó en entrevista breve que atenderá cada una de las citas que le haga la autoridad judicial para aclarar los señalamientos.



"Lo tenemos que atender, es lo que marca la Ley, lo estamos haciendo de manera transparente dándole la cara tanto a las autoridades como al pueblo con la conciencia tranquila de que no hemos cometido ningún ilícito y es algo que tenemos que resolver".



Se espera que en esta audiencia se defina si el ex Gobernador será imputado por estos delitos relacionados con el caso Kia.



Tradicionalmente las audiencias en las que ha participado el ex Gobernador son de duración prolongada.



Incluso algunas han superado las 14 horas, por lo que este día se espera sea similar.



Ayer, el priista acudió a la Fiscalía Anticorrupción para conocer una nueva acusación en su contra por el presunto delito de incremento patrimonial durante su gestión.



Ahí, Medina aseguró que no recordaba a cuánto asciende su patrimonio y mencionó que estaba tranquilo porque realizó todas las declaraciones patrimoniales año con año.