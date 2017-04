Asesinan a rapero; sospechan de músicos rivales

CIUDAD DE MÉXICO.- René Zárate Palacios encabezaba un grupo de hip hop y presuntamente fue asesinado por los integrantes de otra banda musical del mismo género con las que tenía diferencias.

La noche del viernes, horas antes de ser asesinado, Zárate Palacios, de 26 años, dio a entender en su muro de Facebook que era amenazado.

"Para ese culero que anda pidiéndole mi direccion a mis clientes y hasta ofrenciendoles varo solo me queda decirle una cosa, ya di avizo a mi gente y de donde yo vengo no nos andamos con mamadas si alguien te amenaza es por que te va a joder y no por andar tirando caldo (sic)".

El sábado, cuando salió de su casa en la colonia Industrial, en Gustavo A. Madero, para comprar cervezas, fue sorprendido por tres hombres. Uno de ellos le disparó en varias ocasiones.

René Zárate, quien en 2009 fue acusado de extorsionar a una joven a la que supuestamente conoció por la red social Hi5, quedó tendido frente al número 55 de la calle Ideal. En el lugar quedaron 8 casquillos calibre 9 mm.

Los sospechosos fueron detenidos en la lateral de Insurgentes Norte, entre Excélsior e Ingeniero Claudio Castro, colonia Guadalupe Tepeyac.

Uno de ellos llevaba un arma de fuego del mismo calibre con el que el músico fue asesinado.

El caso fue turnado a la Fiscalía de Homicidios.