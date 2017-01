Asesinan a paramédicas junto al aeropuerto de la CDMX

Mexico

Tres muertos con sendos disparos en la cabeza. Dos paramédicas. Un guardia de seguridad. La noche del pasado sábado uno o varios sujetos asesinaron a tres personas en el recinto de una obra junto al aeropuerto de la Ciudad de México. Ocurrió entre las 22.05 y las 22.30. Apoyándose en fuentes anónimas, el diario Excelsior indica que podría tratarse de un robo. Las autoridades no aventuran hipótesis alguna de manera oficial. Fuentes policiales informan a EL PAÍS de que no parece un robo: “Tiene tinte de estar relacionado con sus vidas personales. En el lugar de los hechos se encontraron bebidas alcohólicas. Además, no se ha reportado ningún robo”.

Las paramédicas tenían 32 y 42 años. Cubrían el turno de noche en la garita que mantiene la Cruz Roja en los trabajos del Túnel Emisor Oriente, un canal que sacará agua del subsuelo de la Ciudad de México para evitar inundaciones. Tanto sus cuerpos como el del guardia de seguridad, adscrito a la policía del Estado de México, aparecieron cerca de la entrada principal. Las obras se desarrollan en una colonia de Nezahualcóyotl, municipio del Estado de México pegado a la capital. De hecho, la avenida sobre la que se asienta la obra comunica la ciudad con varios municipios del área metropolitana.

La Cruz Roja ha informado de que la última comunicación con sus colegas se mantuvo a las 22.05. A las 22.30, escucharon informes por radio sobre lo ocurrido en las obras del túnel. Al parecer, un vigilante que guardaba el recinto desde otra entrada escuchó los disparos y alertó a las autoridades. La policía de la localidad acudió enseguida y ya de madrugada llegaron los peritos de la fiscalía estatal a levantar los cadáveres e iniciar las investigaciones.

Nezahualcóyotl, Neza en el argot popular, es una de las 60 ciudades que integran el área metropolitana de la Ciudad de México. Con fama de violenta e insegura, Neza lanzó un plan el año pasado para “construir una ciudad segura para las mujeres y las niñas”. Entre siete y ocho de cada diez mujeres han sido víctimas de la violencia en el municipio. En 2015, el Gobierno federal activó la alerta de género en 11 localidades del Estado de México, por los altos niveles de violencia contra las mujeres. Neza es uno de los 11.