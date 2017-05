Asesinan al hermano mayor de Kim Jong-Un en Malasia

Kim Jong Nam, unos años mayor que el líder norcoreano, era conocido por pasar una cantidad significativa de su tiempo fuera del país y había hablado públicamente en contra del férreo control dinástico de su familia en el aislado Estado asiático.



Se cree que tenía poco más de 40 años.



La Policía de Malasia señaló el martes que un hombre norcoreano no identificado murió el lunes en camino a un hospital desde el aeropuerto de Kuala Lumpur .



Abdul Aziz Ali, jefe de Policía del distrito de Sepang, añadió que la identidad de la persona no había sido verificada.



El canal surcoreano de televisión Chosun aseguró que Kim fue envenenado en el aeropuerto de Kuala Lumpur por dos mujeres que aparentemente eran agentes de Corea del Norte, citando a varias fuentes del Gobierno surcoreano.



La fuente del Gobierno surcoreano no proporcionó más detalles de forma inmediata.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur dijo que no podía confirmar los informes y la agencia de inteligencia del país no pudo ser contactada inmediatamente para hacer comentarios.



Kim Jong Nam y Kim Jong Un son hijos del ex líder Kim Jong Il, que murió a fines de 2011, pero tenían diferentes madres.



Se cree que Kim Jong Nam era cercano a su tío Jang Song Thaek, que fue el segundo hombre más poderoso de Corea del Norte antes de ser ejecutado en 2013 por las órdenes de Kim Jong Un.