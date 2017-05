Asegura PGR casa a ex secretario de Moreira

La Subprocuradur√≠a Especializada en Investigaci√≥n de Delincuencia Organizada (SEIDO) decret√≥ la medida precautoria del inmueble en la averiguaci√≥n previa PGR/SEIDO/UEIDCS/423/2015, se√Īalan registros judiciales.

En agosto pasado la Secretaría de Marina cateó el domicilio del ex funcionario en el Fraccionamiento Villa Toscana, en la ciudad de Saltillo, y poco después la SEIDO decretó su aseguramiento.



De acuerdo con informes judiciales, el 26 de septiembre y el 14 de diciembre el ex funcionario solicitó por escrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la SEIDO levantar la medida precautoria que pesaba sobre su inmueble.



Sin embargo, como no hubo respuesta ni trámite a su petición, el 17 de enero pasado Garza Melo presentó una demanda de garantías ante Luz María Ortega Tlapa, Juez Octavo de Distrito de Amparo en la Ciudad de México.



La impartidora de justicia le concedió el amparo 40/2017 a Garza Melo, con el cual se obliga a la SEIDO a responder sus solicitudes de desaseguramiento y notificarle personalmente su resolutivo en un domicilio especificado en su demanda legal.



Seg√ļn el fallo judicial, la omisi√≥n de respuesta por parte de la subprocuradur√≠a violenta el derecho de petici√≥n del indiciado.



Esta determinación judicial no fue impugnada, por lo que ha quedado firme.



En marzo de 2016 "El Mono" Mu√Īoz fue detenido en Espa√Īa, a solicitud de Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia lo pretende llevar a juicio por lavado de dinero y narcotr√°fico.



Seg√ļn algunas informaciones surgidas de las pesquisas, "El Mono" era socio del ex secretario de Gesti√≥n Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial, en al menos una de las gasolineras que operaba en la capital del estado.



Adem√°s, algunos testimonios recabados por investigadores, se√Īalan que Garza Melo fue intermediario de "El Mono" para que √©ste pudiera estacionar un avi√≥n en el hangar del Gobierno de Coahuila.



La SEIDO no ha determinado aun la averiguación previa en la que investiga a Garza Melo, es decir, aun no define si archiva por falta de elementos, envía a la reserva la acusación o solicita la aprehensión del ex funcionario.