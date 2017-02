Aseguran pruebas de VIH en Veracruz; no contaban con registro sanitario

Cd. de México.- La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aseguró 46 mil 984 paquetes de pruebas rápidas de VIH en el almacén de insumos de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz.



El producto "Kit de Detección de VIH 1&2 ' VIH Test'", fabricado por la compañía Hangzhou Clongene Biotech Co. Ltd, China y comercializado en México por Comercio y Servicios Administrativos e Integrales del Golfo S.A. de C.V, no cuenta con registro sanitario.



Por ese motivo, la Cofepris realizó el decomiso y lanzó ayer una alerta sanitaria en su portal web, a fin de que la población se abstenga de adquirir esas pruebas.



"Dicho producto no cuenta con Registro Sanitario ante la COFEPRIS , por lo que no se asegura la efectividad de la prueba ni de los resultados, pudiendo dar falsos negativos y poner en riesgo la salud de los pacientes que no reciben un tratamiento médico", se lee en el documento de alerta.



El pasado 18 de enero, el secretario de salud federal, José Narro, informó que la dependencia a su cargo y la Cofepris enviaron una brigada de especialistas a Veracruz para investigar si se aplicaron quimioterapias falsas a niños y el uso de pruebas falsas de VIH .



Durante esa visita de verificación, se encontró que las pruebas rápidas de VIH que se encontraban en la Secretaría de Salud estatal no contaban con las condiciones de almacenamiento requeridas para el producto.



La Cofepris explicó que el uso de esas pruebas sin registro puede generar un riesgo a la salud, debido a que se desconoce el contenido de los ingredientes, la efectividad de la prueba, además de las condiciones sanitarias en las que fue fabricada y almacenada.



La dependencia aseguró que vigilará que el Kit de detección de VIH no se venda en otros establecimientos, a través de la clausura de comercios que las distribuyan, el aseguramiento de los productos ilegales o la imposición de multas superiores al millón de pesos por infringir la regulación sanitaria vigente.



Además, las empresas de paquetería y mensajería con servicios internacionales deberán abstenerse de distribuir estos productos.