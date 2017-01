Aseguran detener a 306 por disturbios en Monterrey

Monterrey, México.

Un grupo de 152 serán acusados por la Procuraduría de Justicia estatal por cometer ilícitos como robo, daño en propiedad ajena, lesiones, agrupación delictuosa, sedición y rebelión.



Se estableció que los otros 154 fueron arrestados por faltas administrativas.



Entre las personas que serán acusadas hay 20 que presuntamente participaron en los disturbios afuera del Palacio de Gobierno, entre ellos cuatro hombres, uno de ellos hondureño, que son señalados de dañar los vitrales de la fachada principal.



Debido a que las investigaciones continúan, las autoridades no revelaron los nombres de los que serán imputados, sin embargo, trascendió una lista con 143 de ellos.



De las 306 detenciones, 296 fueron efectuadas durante la noche y madrugada en 52 eventos distintos, la mayoría robos a comercios.



Las capturas fueron realizadas por las policías municipales de Guadalupe, con 68; Escobedo, con 63; Monterrey, con 45; Apodaca, con 35; y San Nicolás, con 10.



Fuerza Civil reportó haber realizado 75 detenciones.



Además, ayer por la tarde, agentes de la Policía Ministerial detuvieron a 10 personas que participaron en saqueos en Monterrey, Apodaca y San Nicolás y que presumieron sus botines en las redes sociales.



A esas personas les fueron decomisados los artículos robados, entre ellos pantallas, aparatos electrónicos, ropa y una motocicleta, informó una fuente.



Por la mañana en rueda de prensa en donde se informó de 182 detenidos, el Gobernador Jaime Rodríguez señaló que los delitos que cometieron son graves.



"No es un delito menor y se tiene que castigar para que no vuelva a suceder", sentenció.



"Tenemos información que hoy nos permite seguir a muchos otros".



Las autoridades reportaron otros 19 hechos de vandalismo y saqueo en los que no hubo detenidos.



El abogado Valdemar Martínez apuntó que ilícitos como la sedición o la rebelión serán difíciles de probar ante un juez, ya que los fiscales deberán demostrar que hubo acuerdos previos entre los implicados para cometer los crímenes.



Los vándalos



Daños al Palacio de Gobierno:



-Julio Cesar Duarte Robledo

-Brian Eduardo Sotelo García

-Itzel Cañipa Borja

-Maria Reyes Mora

-José Luis Cuello Carranza

-Adrián Ricardo Martínez Uresti

-Celic Cozcoatl Villalba Cadena

-Joel Eligio Cruz

-Ivan Noé Zavala Guerrero

-Ángel Eliut Rocha Mata

-Jonathan Michel Navejar Obregón

-Luis Enrique Vázquez Guerra

-Cristóbal Cortez Sauceda

-Humberto Misael Ledezma Cerda

-Luis Mauricio Benavides García

-Jesús Osvaldo Taira Escobedo



Daños al vitral del Palacio de Gobierno:



-Miguel Ángel Lucio Reyes

-Gerardo Delgado Pérez

-José Omar Peña Pineda (de nacionalidad hondureña)

-Alexis Eduardo Galván Tenorio



Daños a propiedad ajena y saqueos a negocios:



-Adrián Ricardo Lucio Velázquez

-Casandra Suckey Rodríguez Saldaña

-Ricardo Alejandro Loreto Sánchez

-Roberto Carlos Guerra Rodríguez

-Cristian Vázquez Rodríguez

-Eduardo Rosales Ríos

-Maricela Belmares Medina

-Braian Rodríguez Mata

-Héctor Eduardo López Nájera

-Roberto Arturo Flores Rodríguez

-Casandra Yareli Araiza Montes

-Edgar Rey Rangel Castañeda

-Edgar Ramón Ruiz Ramírez

-Oscar Eliud Bentancur Reyna

-Jesús Ángel Niño Pérez

-Gabriela Lara Patiño

-Ángel Jesús Hernández Hernández

-Fernando Rincón Sabino

-Luis Fernando Núñez Martínez

-Williams De Jesús López Guzmán

-Gerardo Arredondo Montalvo

-Mariana Ivet Barrientos Mayorga

-Francisco Rodríguez Leal

-Humberto Villarreal Rodríguez

-Fernando Acosta Hernández

-Carolina Lucio López

-Juan Francisco

-Luis Felipe

-Hamlet Abdel

-Antonio Moreno Reyna

-José Armando Escamilla Cerda

-Juan Francisco Alvizo Loredo

-Juan Daniel

-Manuel Alejandro González Zavala

-Víctor Alejandro Campos Méndez

-Librada Del Rosario Hernández Ramírez

-Janeth Rodríguez Roque

-Samanta Guzmán Cruz

-Eduardo Ismel Mendoza Herrera

-José Carlos

-Julio Arcenio García Zavala

-Enrique Díaz Ibáñez

-Roberto Antonio Sánchez Flores

-Lizet Margarita Bentancur Rivera.

-Alexis Galván Tenorio

-José Adrián

-Brandon Carbajal Hernández

-Diego Armando Iñes García

-José Ismael Navejar De León

-Edson Guadalupe Cisneros Rojas

-José Ismael Navejar De León

-Melesio Rodríguez Quiroz

-Mario Alberto Dueñes Martínez

-Vanesa Carrizales Márquez

-Lilia García Vázquez

-Osvaldo Orton Medrano

-Ángel Daniel García Vázquez

-Víctor Azael Silva Berlanga

-Miguel Ángel Rodríguez Gutiérrez

-Héctor Rodolfo Galaviz

-María Del Rosario Peña Gutiérrez

-Rodrigo Oziel Duque Martínez

-José Manzanares Elizondo

-David González García

-José Armando Ramírez Martínez

-Miguel Ángel Antonio López Guzmán

-Nicolás Martínez Nava

-Fidel Alejandro García Rodríguez

-Marisol Martínez Barragán

-Jorge Hernán Martínez Medina

-Omar Alfonso Guzmán Jara

-Mario Alberto González Hernández

-Jorge Luis Hernández Méndez

-Roberto Martínez Hernández

-Arturo Eduardo Palomo Hernández

-Mayra Alejandra González Galván

-Efraín Rodríguez Gali

-Abel Santiago Díaz

-Brayan Humberto Molina Treviño

-Ricardo Rodríguez Vela

-Lucero Alejandra Escamilla Avalos

-Oscar Alexis Campos Cervantes

-Raúl Rodríguez Montelongo

-Brandon Arón Sánchez Munguía

-Héctor Rodolfo Galaviz

-Maria Del Rosario Peña Gutiérrez

-Brandon Alexis Treviño Casillas

-Jonathan Isaías Reyes Acevedo

-Elmer Mejía Hernández

-Juan Carlos Ramírez Barron

-Claudia Lizeth Castillo Sánchez

-Yaretzy Selene

-Vanesa Carrizales Márquez

-Lilia Gracia Vázquez

-Osvaldo Orto Medrano

-Ángel Daniel García Vázquez

-Abraham Hiracheta González

-Rodrigo Oziel Duque Martínez

-Cristian De Jesús Quirino Molina

-Rosario Hernández Ramírez

- Manuel Alejandro González Zavala

-Janet Rodríguez De Mundos

-Jesús Valentín Salazar Colunga

-Víctor Alejandro Campos Méndez