Asegura esposa de Rodrigo Medina no recibir citatorio

En entrevista telefónica para un noticiero local, Gretta Salinas explicó que, al menos al domicilio donde han llegado los citatorios para su esposo el ex Gobernador, no llegó ninguno para ella.



"Llamo para aclarar el asunto de la cita, el motivo por el cual no acudí, pues precisamente porque hasta el día de hoy yo no he recibido ningún citatorio en mi domicilio", dijo.



"Mis datos personales, que me los reservo y no los quiero decir al aire, pero ahí es a donde han citado a mi marido a sus citas anteriores y él ha estado acudiendo puntualmente a cada una de ellas".



Salinas dijo que en caso de ser notificada "de manera correcta" acudirá al llamado de la Subprocuraduría Anticorrupción, que investiga el crecimiento patrimonial del ex Gobernador.



Sin entrar en detalles, ni ser cuestionada durante la entrevista, la esposa del ex Mandatario dijo que probablemente quieran cuestionarla sobre la residencia del Fraccionamiento Las Misiones.



"Probablemente sea la casa de Las Misiones", dijo, "Esa casa está a mi nombre, pero lo que puedo aclarar es que todo está en orden y es perfectamente legal".



Va Medina contra filtración de foto



Al participar también en la entrevista televisiva, el ex Gobernador informó que procederá legalmente contra el servidor público que haya filtrado la fotografía que le tomaron al ingresar la madrugada del jueves al penal del Topo Chico.



"Vamos a demandar y vamos a seguir esta injusticia con todo", expresó.



"Alguien lo hizo con un dolo tremendo, ya sabemos más o menos por dónde va. Me voy a reservar el dato porque lo vamos a perseguir legalmente, esto fue, de verdad, algo de una bajeza impresionante para dañar la imagen mía, de mi familia".