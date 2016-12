Asaltan repartidor de botanas

Cuando se encontraba realizando un recorrido a las tiendas en una colonia del sur de la ciudad, un repartidor de Bokados fue interceptado por tres delincuentes, que con pistola en mano lo despojaron de las ventas del día.

La denuncia fue interpuesta por el mismo afectado, en la Unidad General de Investigación 2 Especializada en el Delito de Robo.

Eran apenas las 12:00 horas de ayer, cuando el joven repartidor circulaba por la brecha de La Retama, en busca de unas tiendas, donde surte mercancía seguido.

Señaló que de pronto le cerró el paso un vehículo Ford Fusion de color gris, del cual descendieron tres jóvenes, a quien los describe como altos y de complexión delgada.

Indicó que cada joven portaba una pistola, pero que sólo uno de ellos fue el que lo amenazó para pedirle el dinero.

Agregó que aparte de los 2 mil 540 pesos que los delincuentes le arrebataron, se llevaron diversas botanas, en su mayoría cacahuates salados.

Luego de que lo atracaron los delincuentes volvieron abordar su vehículo y se dieron a la fuga.

“Nada más me asaltaron, gracias a Dios que no me golpearon”, finalizó.