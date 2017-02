Asaltan con navaja en la Jarachina Norte

Dos hombres amagaron a un muchacho con una navaja cuando salía de una tienda de conveniencia para despojarlo de sus pertenencias.



El robo ocurrió a las 22:00 horas del sábado en la colonia Jarachina Norte, en la tienda que se encuentra ubicada en el bulevar Hidalgo y calle Israel, frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República.

El afectado comentó que al momento de salir de la tienda los delincuentes lo abordaron por la retaguardia y le pusieron un cuchillo en la espalda exigiéndole con palabras altisonantes que le entregara sus pertenencias.

De tal manera dijo que no se pudo defender y les entregó su cartera, su reloj y su teléfono celular.

Luego de que se apoderaron de sus pertenencias los hombres escaparon corriendo a espaldas de la tienda de conveniencia y se perdieron entre las calles oscuras.

“Intenté seguirlos pero recapacité y mejor no lo hice porque las calles estaba muy oscuras”, comentó la víctima.

Después regresó a la tienda y pidió prestado un celular para pedir aguda a las autoridades pero estas nunca llegaron.

Finalmente mejor prefirió retirarse a su domicilio y aunque no muy contentó por lo que pasó y que las autoridades no hicieron nada por ayudarlo, pero si agradecido de que no le hicieron daño.