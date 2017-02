Asaltan a albañil al salir de laborar

Cuando se dirigía a su domicilio después de salir de trabajar, un albañil fue atracado por dos ladrones en la colonia Villa Florida.



La víctima, quien vive en la colonia Balcones de Alcalá, dijo que en el trayecto de la maquiladora , en donde se encuentra dandole mantenimiento a las instalaciones, a donde iba a tomar el transporte público, le salieron al paso dos individuos, los cuales le exigieron que le entregara todas sus pertenencias.

Indicó que como no traía dinero en la cartera solo sus credenciales se la regresaron, pero su celular no.

Agregó que no se pudo defender porque como estaba muy oscuro no veía si traían alguna arma o no.

Dijo que luego de que lo despojaron de su teléfono, los dos maleantes se fueron corriendo y se perdieron en la oscuridad de la noche.

“Lo bueno que me regresaron mi cartera con las credenciales y el dinero que traía para la pecera, si no me hubiera ido caminando hasta mi casa y está muy lejos”, comentó el agraviado cuando denunciaba los hechos.