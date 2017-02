Arropa Brownsville a indocumentados

Matamoros, Tam.

Los indocumentados que viven en Brownsville, Texas, estarán protegidos ya que esta localidad fue declarada ciudad santuario, señaló ayer en esta frontera el alcalde demócrata Antonio ‘‘Tony’’ Martínez.

Martínez, de origen mexicano, señaló que las autoridades decidieron incluirla en la lista de localidades que protegen a los migrantes que buscan tener una mejor calidad de vida, por lo que oficialmente es la única ciudad santuario en el estado de Texas.

‘‘Estamos en la lista de ciudades santuario, aquí las autoridades no pueden detener a alguien por ser indocumentado’’, señaló.

‘‘Cuando las personas sean detenidas, no las van a dejar ir si tienen récord criminal, pero a quienes no lo tengan, no los van a detener’’, precisó.

En Estados Unidos, las ciudades santuario son aquellas que evitan compartir información con las autoridades o corporaciones federales para proceder a la deportación de migrantes indocumentados .