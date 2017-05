Arrolla a peatones en Times Square. Policía no sospecha de terrorismo

Nueva York, N.Y.

Un hombre que parecía estar ebrio condujo ayer su vehículo a contraflujo por una calle de Times Square y embistió a los peatones en una acera, causando la muerte de una joven e hiriendo a otras 22 personas, dijeron testigos y autoridades.

El caos estalló cuando el vehículo atravesó el concurrido sitio turístico y quedó parado con dos ruedas en el aire, dijeron testigos de la escena. El Honda color granate quedó apoyado contra un poste de luz y una barrera metálica en el borde de la acera.

“No frenó”, dijo Asa Lowe, de Brooklyn, que estaba parado afuera de una tienda cuando escuchó los gritos.

El chofer fue sometido por transeúntes y posteriormente fue arrestado. Estaba siendo sometido a análisis de drogas y alcohol, y los cargos contra él estaban pendientes.

El incidente se produjo al mediodía cuando grandes multitudes salieron a las calles a disfrutar del clima cálido y el cielo despejado.

Un video publicado en línea mostró vapor o humo que salió del vehículo durante varios minutos después del choque.

El conductor, de 26 años y veterano de la armada, fue identificado como Richard Rojas, residente del barrio neoyorquino del Bronx. Fue detenido y se le sometía a la prueba de alcohol, dijo el comisionado de la policía James O’Neill. Añadió que el hombre tenía antecedentes de conducir en estado de intoxicación. Se declaró culpable de una infracción en el 2015 y se le ordenó completar un programa de rehabilitación, además de perder su licencia durante 90 días.

DETENIDO. El conductor del vehículo, causante de la tragedia, identificado como Richard Rojas, residente del barrio neoyorquino del Bronx.

La semana pasada fue arrestado por un cargo de amenazas. La policía dice que amenazó con un cuchillo a un notario que había ido a su residencia a trabajar con documentos. Rojas acusó al hombre de robarle su identidad. Ese caso está pendiente.

En arrestos previos, Rojas le dijo a las autoridades que pensaba que era hostigado y perseguido, de acuerdo con un funcionario policial que no estaba autorizado a hablar públicamente de la pesquisa y habló con The Associated Press a condición de anonimato.

Investigadores revisaban su casa en el Bronx y examinaban la escena en busca de videos de seguridad.

Rojas se enlistó en la Armada en el 2011 y era un aprendiz de electricista. Fue dado de baja en el 2014.

En el incidente del jueves murió una joven de 18 años y entre los heridos estaba la hermana de la víctima, de 13 años, dijeron las autoridades.

La policía no sospecha de un acto terrorista, pero se convocó a la unidad de explosivos como precaución para examinar el vehículo y algunos lugares importantes en la ciudad tenían reforzada su seguridad.

“Por cautela”, dijo el alcalde Bill de Blasio.

La Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump estaba “al tanto” del suceso.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se encontraba en el sitio.

Las aceras en muchas partes de Times Square y las cuadras circundantes están bordeadas de postes metálicos para impedir que los vehículos invadan las zonas peatonales.

FRENADO. En esta posición terminó la alocada carrera del vehículo sobre la acera atropellando a los peatones en el concurrido sector comercial neoyorquino.