Arroja enfrentamiento entre civiles y federales 5 muertos. Dos policías estatales resultaron heridos

En un verdadero campo de batalla se convirtió la carretera a Monterrey, en el tramo que se ubica a la altura de la colonia Condados del Norte, donde el ensordecedor tableteo de metralletas de alto poder se dejó escuchar por varios minutos al enfrentarse elementos de la Policía Estatal Fuerza Tamaulipas contra civiles armados.



El saldo mortal del evento bélico fue de tres delincuentes abatidos, tres policías estatales heridos, de los cuales uno posteriormente falleció en el hospital y una persona ajena a los hechos muerta por bala perdida durante los enfrentamientos.

Al filo de las 9:00 horas de ayer, los grupos de emergencias empezaron a reportar situaciones de violencia armada en las inmediaciones del Hospital Materno Infantil y alrededores de la colonia Villa Florida, desatándose el fuego cruzado en su máxima intensidad en el punto de la carretera a Monterrey, donde quedaron abatidos tres civiles armados que se transportaban en una camioneta KIA.

Al parecer los demás civiles armados que tripulaban otras camionetas se dieron a la fuga a bordo de las unidades, quedando abandonada a pocos metros una camioneta Grand Cherokee negra, la cual presentaba impactos de bala, observándose tirado bajo de la puerta trasera un chaleco blindado.

En los carriles con dirección a Monterrey quedaron tirados en el suelo los tres abatidos, hasta el momento desconocidos, a un lado de la camioneta que tripulaban.

Uno de ellos llevaba puesto un chaleco blindado y una fornitura cargada con varios cargadores de metralletas.

Al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones policiales y militares, quienes acordonaron el área estableciendo un perímetro de seguridad, restringiendo la circulación de vehículos en los carriles de esa dirección.

Posteriormente arribaron técnicos y criminólogos de Servicios Periciales, quienes procedieron a levantar los cuerpos y trasladarlos al Servicio Médico Forense (Semefo).

También etiquetaron tres fusiles de asalto o metralletas que presuntamente portaban los abatidos, así como cargadores y cartuchos, recopilando del escenario de los hechos numerosos casquillos percutidos de armas de alto poder.

OFICIAL CAÍDO

En el recuento de víctimas, la Vocería de Seguridad Publica del Estado confirmó el deceso de uno de los tres policías de Fuerza Tamaulipas que resultaron heridos durante el enfrentamiento, quien se encontraba internado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) junto con su compañeros lesionados.

Las instalaciones del IMSS permanecen fuertemente custodiadas por elementos de Fuerza Tamaulipas, en resguardo de sus compañeros ahí internados.

Autoridades estatales reportaron que las investigaciones de los hechos fueron atraídas por autoridades de la federación, y que solamente intervinieron en apoyo técnico para el levantamiento de los cuerpos de los tres civiles abatidos.

Los tres civiles abatidos fueron trasladados al Semefo en calidad de desconocidos.

Mientras se realizaban las diligencias ministeriales, en la carretera el tráfico vehicular se vio entorpecido por más de dos horas, registrándose largas filas de automotores y generándose un “cuello de botella” en el lugar

RELATO

Ante el estruendo de los disparos, las personas que se encontraban en el área corrieron a esconderse en lugar seguro para salvar la vida, como el trabajador de un taller mecánico al que le quedó “mero enfrente” la balacera.

“Apenas tuve tiempo de aventarme al suelo, atrás de unos motores para que me taparan de las balas, y ahí me quedé tirado, escuchando como arreciaba la balacera. Sentí que en cualquier momento me mataban, que pegaba una bala y me juntaba más a los motores. Cuando acabaron los plomazos respiré tranquilo pero no me asomaba por miedo a que me fueran a confundir”, relató el ayudante de mecánico, quien subrayó: “Tuve mucha suerte, sigo vivo”.

Sin embargo, a medio kilómetro de distancia, a don José Guerra Luna, de 56 años, las balas si lo alcanzaron, pues un proyectil de grueso calibre lo impactó en pleno pecho, privándolo de la vida casi instantáneamente, mientras comía en un puesto de tacos ubicado afuera de una tienda de conveniencia, hacia el sur del lugar del enfrentamiento, en el kilómetro 10 de la carretera.

El señor Guerrero Luna, quien laboraba como ayudante en un rancho, se dirigía a su centro de trabajo pero hizo alto en el puesto de tacos de un amigo, para comer algo y continuar su camino.

Félix Rendón Alejo externó que Guerrero Luna estaba parado en el puesto, de espaldas al lugar del enfrentamiento, comiendo tacos, cuando se empezaron a escuchar los balazos fuerte y tupido.

“José volteó hacia atrás, mirando hacia la balacera y en ese momento recibió un balazo aquí”, comentó Rendón Alejo, poniendo su mano izquierda en el pecho.

Al lugar acudieron esposa, hijas y demás familiares de don José, quienes no daban crédito a lo sucedido y airadamente reclamaban justicia.