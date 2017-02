Arrestan a Lee Jae-yong; heredero del grupo Samsung

Lee, considerado uno de los hombres más ricos e influyentes del país asiático, fue arrestado este viernes por orden de un tribunal acusado de soborno y otros delitos, en el marco del escándalo que causó la caída de la Presidenta Park.



El magnate había logrado eludir una anterior petición de detención de la fiscalía por falta de pruebas, aunque en esta ocasión el Tribunal del Distrito Central de Seúl ordenó su arresto al tener en cuenta los nuevos cargos y evidencias adicionales presentados.



Los investigadores sospechan que el directivo, de 48 años, autorizó el apoyo financiero de Samsung a Choi Soon Sil, amiga íntima de la Park y apodada la "Rasputina surcoreana", a cambio del visto bueno del Gobierno en un acuerdo de fusión de dos de sus filiales.



La fiscalía presentó pruebas adicionales sobre los cargos de soborno, y también acusó al máximo responsable de Samsung de obstrucción a la justicia y de violación de la ley sobre la transferencia de activos en el extranjero.



Lee y otros responsables de Samsung admitieron haber abonado unos 37 millones de dólares a entidades supuestamente controladas por Choi Soon.



Lee Byung Chul, nieto del fundador de Samsung , asumió las riendas del conglomerado, de manera no oficial, el pasado octubre después de que su padre, Lee Kun Hee, sufriera un infarto en mayo de 2014 que lo mantiene hospitalizado y sin habla.



La noticia sembró inquietud en el sector privado surcoreano por sus eventuales efectos colaterales sobre la economía nacional, de la que el grupo Samsung representa casi un 20 por ciento, así como por la posibilidad de que otras empresas sean objeto de medidas judiciales similares.



Hasta ahora, otras 53 compañías -entre ellas otras de las mayores del país como SK hynix, Lotte, LG o Hyunday- están bajo investigación de las autoridades por el mismo caso.



De acuerdo con la Asociación Comercial Internacional de Corea (KITA), una de las principales patronales del país, el impacto negativo de la detención de Lee se expandirá a la percepción del sector empresarial en su conjunto, más allá de la imagen del directivo y de Samsung .



Por otro lado, la ausencia de su líder obligará al mayor fabricante mundial de teléfonos inteligentes a suspender temporalmente planes de inversión y otras decisiones relevantes que sólo podían ser autorizadas por el propio Lee, según fuentes de la empresa.



El heredero permanecerá detenido mientras la fiscalía inicia formalmente su imputación en un plazo de hasta veinte días, su posterior procesamiento podría prolongarse tres meses.



Las acciones de Samsung Electronics, uno de los valores de más peso en la Bolsa de Seúl y empresa principal del conglomerado, llegaron a caer este viernes casi un 1.4 por ciento tras conocerse la decisión judicial, aunque estas pérdidas se moderaron y cerraron en el 0.47 por ciento.