Arremete Nicolás Maduro contra gobierno de México

Caracas, Venezuela.- El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió contra México al considerar que ya no hay gobierno que defienda a los mexicanos dejándolos en un estado fallido a merced de la violencia, la desigualdad y el narcotráfico.



Durante un evento en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno, el Presidente señaló que su homólogo estadounidense, Donald Trump agrede a México y en este no hay gobierno que defienda a sus ciudadanos.



Por otra parte, Maduro aprovechó para exigirle a Donald Trump poner un alto al "intervencionismo imperialista" en Venezuela.



"Saca tus manos de aquí Donald Trump, Go home, Donald Trump, fuera Donald Trump de Venezuela", afirmó.



Además, el gobernante cuestionó a la Oposición venezolana e indicó que se han hecho "borregos" del Mandatario estadounidense



"Son los borreguitos, títeres del nefasto Gobierno que preside los Estados Unidos", apuntó Maduro, que tildó al Ejecutivo estadounidense de xenófobo y que desprecia a América Latina.



Por otra parte, Maduro calificó como una grosería que Trump opine sobre venezuela cuando su país se caen a pedazos.



"En Venezuela sí hay Gobierno digno y aquí estamos de pie, saca tus manos de aquí Donald Trump", reiteró.



Las declaraciones de Maduro se dan una día después que Washington sancionara a ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, acción que fue calificada por el sudamericano como promoción de una intervención en el país.



El Gobierno venezolano emitió un comunicado para rechazar las declaraciones que ofreció Trump y lo acusó de cometer agresiones que han sobrepasado los límites y de alentar al injerencismo en Venezuela.



El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a ayer al Presidente del máximo tribunal venezolano, Maikel Moreno, y a site magistrados de la Sala Constitucional que fueron responsabilizados de usurpar con sus sentencias los poderes del Congreso, en su mayoría dominada por la Oposición.



Dicha medida llevó a una ola de protestas que han derivado en más de 40 muertes en las últimas seis semanas en todo el país.



La sanción, la segunda que toma la Administración de Trump contra funcionarios de Venezuela, contempla el congelamiento de bienes en Estados Unidos de los ocho magistrados. En febrero, el Departamento del Tesoro sancionó al Vicepresidente Tareck El Aissami por asuntos relacionados con narcotráfico.



Maikel Moreno señaló a EU de tratar de coaccionar a los jueces del Tribunal al aplicar acciones que no cumplen con los requisitos de los tratados internacionales, advirtiendo que la sanción no será trascendente.





Por otra parte, la Canciller Delcy Rodríguez señaló en una visita a la isla caribeña de Barbados que Caracas no reconoce medidas unilaterales extraterritoriales y adelantó que tomarán acciones diplomáticas siguiendo instrucciones del Presidente Maduro, aunque no ofreció más detalles sobre ello.