Arrastra y mata caballo a niña

Presuntamente la menor y dos amigos desataron al equino y se pusieron a jugar con la cuerda que tenía en el cuello.



Se presume que por accidente la niña se enredó en la soga y el caballo corrió, arrastrándola y golpeándose en la cabeza.



Aunque los hechos se registraron la tarde del viernes, los niños se asustaron, según dijeron, y por eso no dieron aviso de los hechos.



El cuerpo de Monserrat Guadalupe Loera Gallegos fue localizado ayer por la mañana en un monte que está junto a la Colonia Ampliación Los Nogales, donde vivía la menor.



Una fuente policiaca informó que la noche del viernes, la mamá de Monserrat Guadalupe acudió a la Policía Municipal, donde reportó que no encontraba a su hija.



Ante los policías manifestó que alrededor de las 18:00 horas su hija salió de su casa y le comentó que iba a jugar con sus amigos, pero ya no regresó.



El informante explicó que poco antes de las 8:00 horas de ayer vecinos de la colonia encontraron a la niña tirada y solicitaron una ambulancia.



Socorristas de Protección Civil de García acudieron al auxilio, pero la niña ya tenía varias horas de fallecida.



Señaló que el cuerpo fue encontrado en una zona baldía que está por las calles Cerezo y Mora.



Como en un principio se sospechó que se podría tratar de un crimen, los uniformados solicitaron la presencia de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, llegando agentes ministeriales y peritos.



La fuente policiaca detalló que la que la menor tenía una cuerda enredada, la cual le apretó el tórax y el abdomen.



El informante indicó que la niña tenía un fuerte golpe en la frente.



En el sitio fue localizado el propietario del caballo, quien reconoció la soga que tenía enredada la menor.



Los investigadores y peritos inspeccionaron el lugar, observando que una piedra grande tenía manchas de sangre.



Ahí surgió la hipótesis del accidente, lo cual fue confirmado posteriormente que se localizó a los dos amigos de Monserrat Guadalupe.



Se corroboró que por accidente la niña se enredó con la cuerda y el caballo la arrastró.



Al impactarse la menor contra la piedra, dijo la fuente, aparentemente ahí fue donde la cuerda se le zafó al caballo, el cual siguió corriendo.