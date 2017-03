Arranca operativo de verificación de Coepris

Regional.

Personal de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) con base y oficinas en Miguel Alemán, vienen realizando visitas a los diferentes establecimientos dedicados a la venta de productos del mar, como son marisquerías o pescaderías de la frontera chica, a fin de poder verificar las condiciones en cuanto a su manejo, así como las medidas de higiene que emplean, a fin de prevenir posibles enfermedades sanitarias.

Lo anterior fue revelado ayer por el Coordinador Regional de la dependencia, Rigoberto Cantú Cantú; quien confirmó que desde principios del presente mes que dio comienzo el “Operativo Sanitario Vacacional 2017”, se vienen realizando visitas de verificación.

“Estamos visitando las instalaciones de los diferentes negocios donde se expenden productos del mar, ya sean pescaderías, marisquerías o coctelerías, donde inspeccionamos las condiciones de los alimentos, así como su refrigeración y manejo”, refirió el funcionario.

NI CEVICHE, NI OSTIONES

“También estamos recomendando a los dueños de estos establecimientos, evitar la comercialización de productos como es el ceviche y los ostiones, pues estos se venden crudos y son muy delicados, además de que no hay una certeza de buena higiene, por lo que también pedimos a la población abstenerse de consumirlos y quienes se atrevan a hacerlo será bajo su responsabilidad, pues se deben preparar con mucha medidas de higiene y aun así existen riesgos sanitarios, por lo que lo mejor es no consumirlos”, explicó Cantú Cantú; quien destacó que hasta el momento no se han detectado irregularidades en los establecimientos que se han visitado, los cuales están cumpliendo cabalmente con todas y cada una de las regulaciones sanitarias para su buen funcionamiento.