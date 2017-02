Arrancan consultas para renegociar TLC

Cd. de México.- La Secretaría de Economía (SE) y el Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales (CCENI), encabezado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), sostuvieron una reunión para iniciar formalmente el proceso de consultas con miras a la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



Durante los próximos 90 días, el Gobierno y el sector productivo mexicano trabajarán en la definición de los parámetros y objetivos de la negociación del TLC AN, informó la dependencia en un comunicado.



Dichas pláticas tendrán como referente los cinco principios de política exterior y 10 objetivos instruidos por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.



Una vez que se inicie de manera formal la negociación, el proceso de consulta va a continuar, precisó la dependencia.



Durante la reunión, la SE y el Consejo Consultivo coincidieron en la importancia de trabajar de la mano, no sólo en lo relativo a la negociación del TLC AN, sino también en la agenda comercial que México conduce hoy en día con Europa, Asia y América Latina.



Asimismo, reconocieron la relevancia de preservar el libre comercio, dar certidumbre a los flujos de inversión y fortalecer la integración, con estricto respeto a la defensa de los intereses nacionales.