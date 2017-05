Arrancan campaña de vacunación antirrábica

Mission, Tx.- La ciudad de Mission y la clínica RGV Low Cost Spay Neuter realizaron este pasado fin de semana una campaña de vacunación antirrábica canina.

El objetivo de esta campaña es inmunizar contra la rabia a los canes del área por lo que el apoyo de los dueños de mascotas se logró cumplir dicha meta.

Cabe mencionar que esta jornada se realiza en el marco del cumplimiento a la Ordenanza Municipal que norma y regula el régimen de tenencia, control y registro de canes domésticos en todo Mission.

Con una buena respuesta de las personas que llegaban se logró vacunar hasta más de tres perritos por familia, a quienes entregaban una cartilla con el registro de la aplicación.

“Mi perro se llama Napoleón, es importante traer a las mascotas porque hay que protegerlos contra la rabia y evitar que puedan atacar a alguien, yo les diría a las personas que si tienen una mascota la quieran, si no que no la tengan, son para cuidarse y para que sean parte de la familia, no para que causen problemas a los demás”, dijo Paola Garza.

“La vacuna antirrábica es una acción que de manera indirecta permite proteger a las personas de contraer esta enfermedad de los animales que conviven mas estrechamente con el ser humano”, precisa la RGV Low Cost Spay Neuter clinic.

Mascotas. Responde ciudadanía a la protección de sus mascotas.