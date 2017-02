A rasguños y golpe se defiende de asalto

Monterrey, México.

La víctima, identificada como Mixi Mabel Castillo Perales, de 24 años, corrió con las manos ensangrentadas luego de dejar heridos a sus agresores.



La mujer fue auxiliada por un chofer de Uber , a quien le pidió ayuda para que la alejara de la zona de la agresión.



El taxista dijo que recogió a la mujer en el cruce de Madero y Carvajal y de la Cueva.



"La vi corriendo con las manos y la ropa llenas de sangre y pensé que estaba herida, pero luego me dijo que se defendió de unas personas que la quisieron asaltar.



"Las arañó, las lesionó con las uñas; le dije que se subiera y me acerqué para pedir ayuda a la Policía", dijo el chofer, quien pidió el anonimato.



Castillo Perales no podía hablar.



En un principio se negó a referir la manera en la que los dos sujetos la agredieron y cómo se defendió.



La mujer fue llevada en medio de una crisis de histeria en una ambulancia privada al Hospital Universitario.