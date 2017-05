Apuran en Canadá a renegociar el TLC

"Si vamos a renegociar el TLC, entonces hagámoslo. El peor de los casos sería si pasamos años hablando de renegociar, pero en realidad no lo hacemos y simplemente sigue dando vueltas y no se aborda. Cuanto más tiempo se prolongue, mayor será el impacto real en la inversión", dijo Leitao en entrevista .

El Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, se enfrenta a una larga batalla comercial con Estados Unidos, que incluye también pedidos de un nuevo pacto para la madera blanda y las quejas de Donald Trump sobre el sistema canadiense de cuotas proteccionistas para los productos lácteos.



El tema se extenderá ya que Trump aún tiene que activar un período de 90 días de consultas al Congreso para renegociar el TLC. La última disputa sobre la madera blanda duró cinco años.



"El problema con la incertidumbre es que no sabemos qué tipo de proceso tendremos. ¿Va a ser en la misma línea que las últimas negociaciones del TLC? Eso fue muy sistemático. Allí hubo paneles sobre varias cuestiones. Es ese tipo de certeza que nos gustaría. Los detalles concretos tomarán tiempo", añadió Leitao.



El Ministro tiene buenas razones para desconfiar de las prolongadas batallas comerciales, ya que su presupuesto más reciente predice que el crecimiento económico de Quebec será inferior al promedio canadiense.



La producción en Quebec crecerá un 1.7 por ciento este año antes de desacelerarse al 1.6 por ciento en 2018, según los pronósticos del presupuesto.



Eso es menos que la proyección del 2.2 por ciento y el 2.3 por ciento para todo Canadá en el mismo período, según estimaciones.



Si bien la provincia aún no ha visto ningún impacto concreto de los vientos proteccionistas que soplan desde Estados Unidos, es pronto para saberlo.



"Cuando miramos más allá de 2018 debemos ser prudentes. ¿Se mantendrá el crecimiento económico al ritmo actual? ¿Se desacelerará? Dependerá mucho de cómo vayan las negociaciones del TLC", consideró Leitao.



Sobre la disputa de la madera blanda, un problema de décadas en Quebec y en otras partes de Canadá, Leitao dijo que cualquier negociación debería incluirse en discusiones más amplias del TLC.



"La madera nunca se resolvió. Para nosotros es un gran problema", explicó.



Cerca de 60 mil personas trabajan en la industria de productos forestales de Quebec.



Después de que Estados Unidos aplicó aranceles a las importaciones canadienses de madera blanda el mes pasado, Quebec anunció un programa de préstamos y garantías de préstamos para empresas que la provincia estima podría ser de hasta 219 millones de dólares en el corto plazo.



En represalia por la decisión estadounidense, la Primera Ministra del estado de Columbia Británica, Christy Clark, pidió que Canadá prohíba las exportaciones de carbón térmico de los Estados Unidos a través de sus puertos de la costa del Pacífico.



También dijo que si no obtiene el respaldo del Gobierno federal, seguirá adelante con un impuesto sobre el carbón de 70 dólares por tonelada métrica sobre esos envíos.



Trudeau dijo a Clark en una carta el viernes que el Gobierno federal está considerando la solicitud cuidadosa y seriamente.



El Ministro de Finanzas de Quebec, por su parte, descartó represalias contra los aranceles estadounidenses.



"No estamos allí en absoluto. En el mundo de las negociaciones comerciales, la represalia nunca es una buena idea porque eso sólo en mi opinión envenena el medio ambiente", indicó.