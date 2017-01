Apuestan a robots agricultores por muro que prometió Trump

Para muchos agricultores estadounidenses, la tendencia a la automatización no responde sólo a la promesa del Presidente electo de sellar la frontera con México, fuente tradicional de mano de obra inmigrante barata para el principal exportador agrícola del mundo. Simplemente no hay suficientes recolectores de cultivos en tanto cae la migración, aumentan las deportaciones y las perspectivas de reforma en el Congreso parecen remotas.



Eso es lo que llevó a Steve Tennes, que cultiva frutas y verduras en Charlotte, Michigan, a comprar una máquina de 138 mil dólares que puede recolectar hasta el triple de manzanas por hora que los trabajadores que actualmente utilizan escaleras y baldes, y de manera más segura.



Tennes logrará cosechar más con menos trabajadores, y los beneficios aumentarán cuando replante su huerto durante la próxima década para facilitarle al dispositivo la operación entre los árboles.



"La disyuntiva no es entre querer una máquina o trabajadores", dijo Tennes, de 39 años, en entrevista telefónica desde su finca de 48.56 hectáreas, donde emplea a 72 trabajadores y produce manzanas, melocotones, arándanos, cerezas, calabazas y maíz tierno.



"Es entre querer seguir funcionando o no".



Declive



Tras 3 años consecutivos de merma en el ingreso agrícola de Estados Unidos, las fuentes de mano de obra se están haciendo cada vez más inestables y costosas, especialmente ahora que es probable que la administración de Trump reprima la inmigración ilegal. Eso está obligando a más agricultores a invertir en máquinas que reduzcan la intervención humana en el ciclo productivo.



Pero la oferta de inmigrantes ilegales está reduciéndose. Según una encuesta del Departamento de Trabajo, en 1998, cerca del 22 por ciento de los trabajadores agrícolas extranjeros estaban en Estados Unidos por primera vez. Para 2013, la cifra había caído a 2 por ciento.



Menos gente llega ilegalmente, y los que vienen no quieren trabajar en los cultivos, dijo Craig Regelbrugge, copresidente de Agriculture Coalition for Inmigration Reform, un grupo de empleadores con sede en Washington.



Las consecuencias podrían ser funestas e implicar una subida de precios para algunos alimentos, según un estudio hecho en 2014 por la American Farm Bureau Federation. Una política inmigratoria concentrada en cerrar la frontera trasladaría hasta un 61 por ciento de la producción de frutas a otros países llevándose empleos a México y otros competidores cercanos, según el grupo agricultor más grande de Estados Unidos.



Interés



Mientras tanto, la perspectiva de restricciones más duras está aumentando el interés por las máquinas de agricultores que antes se abstenían de realizar inversiones tan grandes, según Tony Koselka, cofundador de Vision Robotics Corp. en San Diego. La empresa vende cortadoras de lechuga por hasta 430 mil dólares que disminuyen la necesidad de procesar la cosecha perecedera a mano.



"La escasez de mano de obra es el principal motor económico de lo que estamos haciendo", dijo Charles Grinnell, máximo responsable de Harvest Automation Inc. en Billerica, Massachusetts, que produce robots a 32 mil dólares por unidad diseñados para cosechar plantas en invernaderos.



"Es difícil distinguir si es por el triunfo de Trump o por otra cosa. Pero realmente nuestros clientes se sienten impelidos a decir: 'Hey, hagamos esto'".