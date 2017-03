Aprueban la ‘Ley de Ética’

San Benito, Tx.- La Junta de Comisionados en la ciudad de San Benito , Texas aprobó una nueva ordenanza denominada “Ley de Ética”, la cual busca que funcionarios no utilicen sus funciones públicas en su propio beneficio.

El establecimiento de esta nueva ley es una solicitud realizada por parte de los residentes que han pedido una llamada “ordenanza de ética”.

Los comisionados de la ciudad aprobaron esta semana una ordenanza que prohíbe a los funcionarios de la ciudad usar su oficina para beneficio personal, ello al considerar que al ganar elecciones pueden ser susceptibles de hacerlo.

“Después de que los funcionarios ganen las elecciones, la Liga Municipal de Texas organiza seminarios para enseñarles sobre las leyes de ética”, dijo la alcaldesa, Celeste Sánchez, el viernes.

“Sabemos que no podemos usar nuestras posiciones para beneficio personal, y no podemos usar nuestro poder ejecutivo para influenciar a nadie “, dijo Sánchez. “Ahora tenerlo por escrito y en los libros, no existe excusa para que nadie diga que no lo sabían”, aseguró.

Desde el 2015 funcionarios públicos presentaron la iniciativa buscando su aprobación, la cual ya es un hecho en esta ciudad y ahora será parte de las leyes de la misma.

El gerente municipal, Manuel De La Rosa, dijo que propuso colocar la ordenanza en los libros, por lo que se trabajo en este documento redactándose para que todos los funcionarios lo respeten.

“Un funcionario de la ciudad no puede usar su posición oficial para avanzar injustamente o impedir los intereses personales al otorgar o asegurar, o al intentar otorgar o asegurar, para cualquier persona (incluyendo a sí mismo) cualquier forma de consideración especial, tratamiento, exención o ventaja más allá de lo que está legalmente disponible para cualquier otra persona u organización”, establece la ordenanza.

Asimismo, la ordenanza requiere que los funcionarios electos se rehuyan de lo negocios de la ciudad en los que podrían enfrentar conflictos de intereses, para evitar sanciones.