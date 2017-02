Aprueba gasolina y ahora lo reprueba

Tampico, Tam.

La aspirante a la Presidencia de la República, Ivonne Ortega Pacheco, diputada federal con licencia y exgobernadora de Yucatán, aseguró que aprobó el alza de los combustibles en San Lázaro, sin saber qué repercuciones tendría para las familias mexicanas.

Informó que en la aprobación de la ley se esperaba que se diera la liberación del combustible, como lo es la gasolina, diésel y gas esperando que el precio descendiera, más nunca pensó que sería lo contrario.

Ahora, una vez que se aprobó dicha ley en el mes de diciembre, busca echarla abajo mediante el concenso ciudadano, es decir recabando firmas de los mexicanos para presentarlas al Congreso de la Unión.

Responsabilizó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de no haberles informado de lo que realmente era el transfondo de esa ley, pues resulta que no se les informó a los diputados de las dimensiones a las que llegaría a afectar a la ciudadanía “en ese momento yo valoré en votar en contra pero era una contra todo, no es aceptable lo que estamos viviendo al aprobar el impuesto”.

Indicó que fue un error votar a favor de la liberación de los precios del combustible, pues ahora la situación es caótica para la vida diaria de los mexicanos, pues en muchos hogares los niños dejaron de ir a la escuela, pues con el incremento del precio de la canasta básica es imposible para ellos solventar otros gastos, como lo son los escolares.