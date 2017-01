Aprueba alcaldesa las manifestaciones contra ‘gasolinazo’

Tampico, Tam.

La alcaldesa Magdalena Peraza Guerra se manifestó en contra de la decisión del Ejecutivo Nacional y el mismo Congreso de la Unión al haber aprobado que los combustibles subieran de precio y lamentó no haber participado en la megamarcha que se realizó el domingo, pues se aseguraba que no querían políticos o funcionarios.

Dijo que es necesario que los diputados federales analicen esa disposición que se aprobó en el mes de diciembre pasado.

La alcaldesa priísta mencionó que en las manifestaciones y marchas mucha gente o acude, pero no quiere decir que estén de acuerdo con los incrementos;

“habemos quienes no estuvimos en la manifestación porque se hablaba de que no querían políticos o personas con cargo público, pero también hemos expresado nuestra inconformidad por el alza a las gasolinas. Creo que es en el Congreso de la Unión donde los diputados deben buscar reunirse y si están de receso tener una sesión extraordinaria... Yo no creo que no haya un diputado que no haya escuchado el sentir del pueblo”, indicó.

Precisó que aunque no haya podido acudir a la manifestación, el ayuntamiento les facilita agentes viales para coordinar tráfico vial por las calles que ocupan para sus protestas.

“Nosotros no estamos en contra de las manifestaciones , es un derecho que le da la Constitución al ciudadano. Nosotros hemos sido muy respetuosos y lo único que pedimos es que no caigan en vandalismo y creo que aquí todas las marchas han sido pacíficas, tranquilas, respetuosas y en ese sentido yo no soy quién para prohibir una manifestación al contrario respeto a todos los ciudadanos que lo han hecho”, indicó por último Peraza.