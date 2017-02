Apple fabricará el iPhone SE en la India

Un socio taiwanés de Apple , Wistron Corp., instalará una planta en Bangalore para centrarse únicamente en montar iPhone s, dijo a Reuters otra fuente a inicios de febrero.



La decisión de Apple se produce en momentos en que intenta elevar su participación en India, el mercado de telefonía móvil con mayor crecimiento del mundo y que está dominado por dispositivos mucho más baratos que el iPhone .



Además, coincide con la desaceleración de las ventas de teléfonos avanzados en China.



Para lograr precios más bajos, Apple ha intentado establecer una producción local y ha mantenido conversaciones con el gobierno indio respecto a temas como las concesiones fiscales.



Una fuente de la industria dijo que el inicio de la fabricación del iPhone SE no está supeditado a estas concesiones. Apple no respondió de manera inmediata a los llamados para comentar este asunto.



El diario The Economic Times informó hoy que Apple planeaba empezar a montar entre 300 mil y 400 mil dispositivos iPhone SE en India. La fuente de la industria indicó a Reuters que esta cifra sería sustancialmente menor en un primer momento.



La fuente también mencionó que todavía es muy pronto para decir si también se fabricarán otros modelos de teléfonos de Apple en la planta de Bangalore.



Apple envió 2.5 millones de iPhone s a India el año pasado.