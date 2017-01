Apoyan cierre de carreteras; Clausura de casetas de peaje

Ciudad de México

En al menos 11 entidades del país, ciudadanos realizaban protestas en carreteras, autopistas y casetas de peaje, por el alza del precio de los combustibles.

Hasta las 13:00 horas, la Policía Federal y Caminos y Puentes Federales habían reportado bloqueos totales, cierres parciales o presencia de manifestantes en vías del Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Jalisco, Sonora, Veracruz, Chiapas y Puebla.

La entidad con mayor número de protestas es Chihuahua, con un cierre total, cinco bloqueos parciales y presencia de manifestantes en otros tres puntos.

Sin embargo, uno de los cierres que más afecta es el de la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 102, en ambas direcciones.

En la misma vía, hay presencia de manifestantes en la caseta de Tepotzotlán, donde se impide el cobro de peaje.

Como en los dos días anteriores, en la México-Querétaro hubo filas de automóviles y camiones detenidos que alcanzan varios kilómetros.

También hubo inconformes en la caseta Cuauhtémoc, de la carretera Chihuahua-Madera; y en la Saucillo, de la Carretera Jiménez-Delicias, en Chihuahua.

En el Estado de México, fue cerrada la carretera estatal Naucalpan-Toluca en los kilómetros 5 y 44; así como la Texcoco-Ecatepec, en el kilómetro 36+400.

La caseta de cobro de Chalco, en el Edomex, tiene presencia manifestantes sin afectar la circulación, al igual que la caseta de Ozumba, de la Autopista Amecameca-Cuautla.

REFUERZAN FEDERALES

La Policía Federal reforzó su presencia en 17 puntos carreteros de todo el País donde se realizan protestas contra el gasolinazo .

De acuerdo con un reporte de la corporación, el objetivo es atender a la ciudadanía afectada por las interrupciones a la circulación que se realizan de manera intermitente.

Los reforzamientos se dieron en el kilómetro 36+600 de la carretera Texcoco-Ecatepec, en el Estado de México, y el kilómetro 338 de la carretera Reforma Agraria-Puerto Juárez, en Quintana Roo.

Además, en el kilómetro 177 de la carretera Tuxtla Gutiérrez-Ciudad Cuauhtémoc, y el 144+500 de la Catazajá-Rancho Nuevo, en Chiapas.

También en el kilómetro 144+300 de la vía Chihuahua-Madera, en Chihuahua; el kilómetro 10+500 de la carretera Ciudad Obregón-Hermosillo, en Sonora; y el kilómetro 8 de la vía La Pera-Cuautla, en Morelos, entre otros.

La corporación además desplegó a más elementos en la Refinería “Francisco I. Madero” de Ciudad Madero, Tamaulipas; y en una gasolinera de la misma ciudad ubicada en Calle 8 y Alberto Carrera.

CARAVANA DE TRAILEROS

Afiliados a la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos en Coahuila realizaron una protesta contra el gasolinazo con una caravana de alrededor de 700 tráileres y camiones.

La parada, que rebasaba los tres kilómetros de largo, entorpeció vialidades de Torreón, donde también bloquearon las oficinas del SAT y el Periférico, en la salida hacia Gómez Palacio, Durango.

A los cientos de vehículos pesados se unieron taxistas y concesionarios del transporte local, que prevén que el alza a los combustibles impacte en sus actividades.

De manera paralela, ciudadanos convocados a través de redes sociales por la agrupación Participación Ciudadana 29, manifestaron su rechazo a los gasolinazo s con pancartas.

Convocan en redes a paralizar al país

En redes sociales comenzó a circular una convocatoria para que hoy, entre las 10:00 y las 13:00 horas, la población no asista a realizar ningún trámite bancario, que no haga una sola llamada telefónica y no encienda la televisión, en protesta contra el aumento de 20% al precio de las gasolinas, que entró en vigor el 1 de enero.

El objetivo del mensaje que fue difundido por ciudadanos consiste en paralizar el país, “específicamente el día 4 de enero entre las 10:00 y 13:00 horas. Ni una sola llamada, ni un solo televisor encendido, ni una sola compra, ni una sola persona en los bancos. México paralizado en protesta contra el incremento de la gasolina. Esperamos que los medios masivos de comunicación nos apoyen y ellos lo difundan”.

A través de WhatsApp, así como en páginas de Facebook como Frontera.info y Operaciones especiales México, se compartió el mensaje para invitar a la población a unirse.

En algunas de las publicaciones, al final del texto se definía al incremento del hidrocarburo como una injusticia y se calificaba al gobierno de “cínico”.

Ciudad de México/El Universal