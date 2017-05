‘Apocalipsis’ informático. El mundo bajo alerta global por rapto masivo

Madrid, España

Especial

El ciberataque descomunal que comenzó el viernes no ha dejado de crecer, y lo que es peor, las víctimas por el rapto masivo de ficheros en todo el planeta aumentarán a partir del lunes, “cuando la gente encienda el ordenador en el trabajo”, afirmó el director de Europol, Rob Wainwright, durante una entrevista este domingo en la cadena británica ITV.

En los tres días de ciberataque ya se registran más de 200,000 víctimas, principalmente empresas, en al menos 150 países. Desde Japón hasta Estados Unidos y desde Rusia hasta Botsuana.

“Llevamos a cabo operaciones contra unos 200 ciberataques al año pero nunca habíamos visto nada así”, subrayó el jefe de la Policía europea, quien confiesa que se desconoce la identidad de los responsables.

El ciberataque global de ransomware (rescateware, por aquello de que se debe pagar un dinero para liberarse del secuestro de datos), es un tipo de código malicioso que cifra los ficheros del ordenador a modo de rehén para solicitar un rescate económico. Se daba desde el sábado por la tarde por controlado, según aseguró Vicente Díaz, analista de la firma rusa de seguridad cibernética Kaspersky, pero Europol —que ha repetido que el ataque no tiene precedentes— ha vuelto este domingo a poner al mundo en alerta por un posible aumento de víctimas y afectados a partir de este lunes por la mañana.

NO SON TERRORISTAS

Wainwright indicó que las autoridades de lucha contra el cibercrimen trabajan con la hipótesis de que el ataque del viernes haya sido perpetrado por criminales, y no por terroristas. Una de sus recomendaciones es no pagar ningún rescate y de hecho la agencia policial asegura que los hackers han recibido una cantidad “notablemente baja” de pagos en concepto de recompensa por desbloquear ordenadores. No se ha especificado la cuantía.

El virus infectó desde los equipos de 16 hospitales y centros de salud en Reino Unido, que ya estarían operativos, hasta los de la empresa de automóviles Renault, en Francia, que se ha visto obligada a parar la producción de varias plantas en el país, pasando por los del Ministerio del Interior ruso. De hecho una de las oficinas financieras vinculadas a Renault en París ha anunciado inminentes medidas de seguridad tanto en los teléfonos móviles de los empleados como en los ordenadores de mesa, explica uno de sus trabajadores que prefiere no dar su nombre. “Se está preparando actualmente la llegada de colaboradores desde mañana (lunes) que examinarán las máquinas”, indica la empresa por correo electrónico. La compañía distribuirá a partir de este lunes a todos sus empleados circulares informativas a la entrada del edificio así como instrucciones “con las etapas a seguir”. A última hora de la tarde del domingo, la empresa francesa recordó a todos sus empleados que lo primero que debían hacer al llegar a sus puestos de trabajo era asegurarse de que su sistema tenga los antivirus actualizados.

SHERIFF INTERACTIVO

Europol, junto a la Policía alemana y a varias organizaciones de la industria tecnológica —como Amazon e Intel, entre otros—, ha desarrollado una herramienta digital para atender las peticiones de los usuarios. Se trata de un sheriff interactivo que guía al usuario para liberarse del ciberataque sin tener que pagar ningún rescate. “No es un secreto que el ransomware se ha convertido en un problema enorme en los últimos tiempo. Se podría llamar una epidemia”, describen las autoridades en esta web especial. Y es que el número de víctimas por estos cibercrimenes fueron de 718.000 entre abril de 2015 y abril de 2016, lo que significa un incremento de cinco veces más respecto al período 2014-2015. El comisario de seguridad, Julian King, ya advirtió hace meses en una entrevista a este diario de la gran amenaza que supone este tipo de delitos para la sociedad y aseguró que la lucha contra el cibercrimen es una de sus prioridades.

El reciente ciberataque a gran escala “sirve para enviar un mensaje muy claro: todos los sectores son vulnerables y deben tomarse absolutamente en serio la necesidad de funcionar con sistemas actualizados e instalar todos los parches disponibles”, afirmó el director de Europol citado por Efe.

‘‘QUIERO LLORAR’’

Una solución rudimentaria de dos expertos de Reino Unido dio tiempo suficiente para que el virus no se propagase en Estados Unidos. Ambos estudiaron cómo era el procedimiento de WannaCry, que es como se ha nombrado al software malicioso que atacó el viernes y que, según la revista especializada Wired, es una variación de un virus creado en marzo. Vieron que al proceder a atacar un nuevo objetivo, WannaCry (quiero llorar, en español) contactaba con un nombre de dominio (una dirección de Internet), que consistía en una gran cantidad de caracteres cuyo final siempre era “gwea.com”. Dedujeron que si WannaCry no podía tener acceso a esa dirección comenzaría a funcionar de manera errante por la Red, buscando nuevos sitios que atacar, hasta terminar por desactivarse, como sucedió. En el momento en que registraron el dominio que puso freno al avance del ataque, miles de ordenadores en Asia y Europa ya estaban infectados, pero apenas había avanzado en Estados Unidos, donde hubo tiempo para poner el parche e inmunizarse.

El software enmascarado que han utilizado los hackers para corromper los sistemas es, según los analistas de seguridad citados en los medios estadounidenses, una de las herramientas que un grupo de piratas informáticos, llamado Shadow Brokers, aseguró haber robado a la Agencia de Seguridad Nacional de EE UU (NSA, en sus siglas en inglés). Según Wired, se llamaría EternalBlue.

Los secuestros informáticos no son prácticas desconocidas para los expertos de seguridad. Sin embargo, este ataque se propaga como el fuego en verano por no adoptar medidas básicas de seguridad. Microsoft envió un parche de seguridad “crítico” el 14 de marzo, pero las organizaciones afectadas no lo habían aplicado todavía y fue ahí donde los hackers encontraron la brecha para poder secuestrar los datos de cientos de miles de ordenadores en casi todo el mundo.

OTROS PAÍSES

En Alemania, el ciberataque afectó el sistema informático de la compañía de trenes alemana, Deutsche Bahn (DB), aunque no alteró el tráfico ferroviario, han informado este sábado fuentes de la empresa. La compañía ha señalado en un comunicado que se produjeron “problemas en el sistema” en distintos ámbitos a consecuencia de un “ataque con troyanos” en la red de la DB. Esto provocó alteraciones técnicas en los paneles de información digitalizada en estaciones y otros sistemas de aviso al pasajero, pero no derivó en “restricciones en el tráfico ferroviario”. La compañía reconoce que hasta la tarde de este sábado pueden producirse nuevas alteraciones. La Policía Federal de lo Criminal, que ha asumido la investigación del ciberataque en el país, ha asegurado que el virus no ha afectado a las redes gubernamentales.

En China, varias escuelas y universidades fueron también víctimas del ataque, según informó la agencia oficial Xinhua. Los medios estatales no especificaron qué centros se han visto afectados, aunque hablan de “docenas”. En las redes sociales, varios estudiantes publicaron fotografías de las pantallas de sus ordenadores con el mismo mensaje visto en otras partes del globo, aunque en mandarín, que pide dinero a cambio de acceder a los ficheros. Las autoridades no se han pronunciado al respecto.

Reino Unido es uno de los países que más han sufrido las consecuencias del ciberataque, que afectó simultáneamente a ordenadores y teléfonos de 16 hospitales y centros de salud de Londres, Nottingham, Herefordshire, Blackburn y Cumbria, según el servicio nacional de salud (NHS). Varios hospitales cancelaron citas y pidieron a los pacientes que eviten acudir salvo en casos de verdadera urgencia.

El Ministerio de Sanidad ha sido acusado de ignorar las reiteradas advertencias acerca de la vulnerabilidad de su anticuado sistema informático, que convertía a este servicio estratégico, que maneja una gran cantidad de información confidencial, en víctima fácil de un ciberataque como el del viernes. El ataque ha revelado que 42 hospitales del NHS operaban con versiones obsoletas del sistema operativo de Windows, que carecían de servicio de mantenimiento por parte de Microsoft.

Mensaje en la web del sistema nacional de salud británico, que el viernes sufrió un ciberataque.

Radiografía de ‘Ransomware’

>El primer ransomware ve la luz en 1986, pero no es hasta 2005 cuando el virus lleva consigo la extorsión.

>En 2011 el ransomware aparece con el logo de Windows y en 2013 aparece con la imagen de la manzana mordida de Apple, según nomoreransom.org, una página creada por Europol y la policía alemana.

> En 2015 el virus aparece de diferentes formas y en distintas plataformas: se diversifica.

>Existen cinco tipos diferentes de virus ransomware. Pero las variantes de cada virus puede dar un total de 50 tipos.

>El ataque, normalmente, llega a un usuario a través de un archivo adjunto en un correo electrónico.

> Cualquiera; una empresa o un particular, puede ser víctima de uno de los ataques ransomware.

Desde Renault en Francia hasta bancos rusos

>El ciberataque global de ransomware afecta ya a un centenar de países, 99 según la empresa de seguridad informática Avast.

>Francia: El constructor de automóviles Renault, la primera empresa francesa en reconocerse víctima del ciberataque global, cerró como medida preventiva un número indeterminado plantas en Francia para evitar la propagación del virus. Una de las plantas se encuentra en Sandouville (Normandía), pero al coincidir el ataque con el fin de semana, solo quedó afectada la producción del viernes por la noche, según fuentes sindicales citadas por la agencia France Presse.

>Rusia: Según la empresa de seguridad informática Kaspersky, Rusia ha sido el país más afectado por los ataques. El Ministerio del Interior reconoció este viernes que sus ordenadores se han visto afectados. La portavoz Irina Volk detalló que el virus infectó a 1,000 ordenadores, menos del 1% de los equipos del ministerio, en declaraciones recogidas por Interfax. La empresa ferroviaria estatal también se ha visto afectada, aunque ha asegurado que el transporte de pasajeros y carga se está llevando a cabo “como de costumbre”.

>Estados Unidos: El gigante de paquetería estadounidense Fedex ha admitido que está sufriendo “interferencias” en algunos de sus equipos que funcionan con el sistema operativo Windows a consecuencia de “un malware”. Un usuario de la red social Reddit que se ha identificado como trabajador de la compañía ha escrito: “Todos los sistemas se han visto afectados en el servidor principal de Memphis, se cayeron un montón de importantes cintas que usamos para mover la carga entre los centros pequeños y los aviones, así que mañana tenemos que ir al trabajo cuatro horas antes de lo normal para procesar los envíos que se han retrasado”.