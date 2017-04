Aplazan el juicio de mujer homicida

Laredo, Tx.- De nueva cuenta se aplazó el juicio para una mujer acusada de causar un accidente en estado de ebriedad y quitarle la vida a un padre de familia.

Laura Sánchez Saldaña iba a ser procesada en la Corte de Distrito 49 el próximo 18 de abril, cuando se presentaría para dar comienzo a la selección del jurado, pero su abogado pidió una extensión y se le concedió.

El juez de Distrito, Joe López, fijó el 18 de septiembre como la fecha para la selección del jurado para procesar a la mujer.

Sánchez Saldaña cambió de abogado defensor y por esta razón pidió más tiempo para preparar su defensa ya que se declaró inocente del cargo de muerte imprudencial en estado de intoxicación.

A ella se le acusó de provocar un accidente el 28 de agosto del año 2015 donde falleció el laredense Samuel Gilberto Pedraza.

Sánchez Saldaña manejaba intoxicada una camioneta Durango 2006 y al pegarle por detrás a la Chevrolet pick-up 1995 de Samuel Gilberto, terminó por ocasionarle la muerte debido al fuerte impacto que recibió.

La mujer, ahora de 43 años, traía .16 de nivel de alcohol en su sangre, el doble de lo que permite la ley de Texas y pese a todo ello, fue puesta en libertad bajo el sistema denominado P.R. Bond, donde bastó su firma para salir.

Actualmente se encuentra libre en espera del juicio en su contra pero sin ninguna restricción ni supervisión, ya que no es sometida a pruebas de alcohol, no tiene un monitor electrónico, no se le restringieron sus salidas nocturnas ni tampoco los viajes o inclusive manejar.