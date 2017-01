Aplasta City a West Ham en FA Cup

El Manchester City goleó 5-0 al West Ham y selló su clasificación para la Cuarta Ronda de la FA Cup .



Yaya Touré, de penal, Havard Nordtveit, en propia puerta, y David Silva anotaron en la primera mitad y Sergio Agüero y John Stones ampliaron la cuenta en la segunda parte para echar del torneo a un deprimido West Ham, en el que el técnico, Slaven Bilic, podría tener las horas contadas.



Tal y como prometió en los días previos, Pep Guardiola no se tomará la Copa a broma y salió de inicio con sus mejores jugadores.



El preparador catalán apostó por un claro 4-2-3-1, con Zabaleta y Touré en el centro del campo, De Bruyne, Silva y Sterling en la mediapunta, y el 'Kun' como referencia arriba.



El punto de inflexión llegó pasada la media hora, cuando el árbitro pitó un dudoso penal de Ogbonna sobre Zabaleta. Touré no falló desde los 11 pasos y subió el 1-0 al marcador.



Con los londinenses todavía 'tocados' por el gol de Touré llegó el segundo del City: en el 41', Nordtveit intentó evitar que Sterling rematara un centro de Sagna e introdujo la redonda en la meta de Adrián.



La sentencia la puso sólo un minuto más tarde Silva, cuando remató a placer un contragolpe liderado por Sterling que cogió a la defensa local dormida.



El cuarto de los de Pep no tardó en llegar; a los cinco minutos de la reanudación, cuando Agüero empujó con el tacón un disparo desde la frontal de Touré.



A falta de seis minutos para el final, Stones se sumó a la fiesta y subió la 'manita' al marcador del London Stadium.