Anuncia premier británica ‘Brexit duro’

Londres, Inglaterra

Más de seis meses después de que Reino Unido votó salir de la Unión Europea (UE), la Primera Ministra, Theresa May, finalmente expuso las condiciones de esa separación.

La nación, explicó, optará por una salida “limpia”, el temido “Brexit duro”, con el cual Reino Unido no intentará mantener el acceso al mercado único europeo de 500 millones de habitantes.

May prometió, no obstante, buscar el mayor acceso posible a los mercados europeos, y establecer sus propios acuerdos comerciales con países más allá de Europa.

En sus declaraciones más detalladas desde el referendo del 23 de junio, May aseguró que Reino Unido debe recuperar el control de sus leyes y fronteras.

Exhortó al bloque europeo a negociar un acuerdo de libre comercio que beneficie a todos.

“Quiero ser clara: lo que propondré no puede implicar la membresía del mercado único. No aspiramos a ser miembros del mercado único. En cambio, aspiramos al mayor acceso posible a éste a través de un acuerdo de libre comercio nuevo, exhaustivo, audaz y ambicioso”, afirmó May en un discurso que había despertado grandes expectativas.

Ese acuerdo podría tomar elementos de los actuales compromisos del mercado único, en ciertas áreas, aseveró.

May prometió por primera vez que el Parlamento podrá votar sobre el acuerdo final de divorcio entre el Reino Unido y la UE, que probablemente se alcanzará en 2019.

Sin embargo, no dijo qué sucedería si el Parlamento rechazara el acuerdo.

La Primera Ministra detalló 12 prioridades negociadoras, incluida la limitación de la inmigración, abandonar la jurisdicción de la Corte Europea de Justicia y poner fin a la membresía de la unión aduanera, que fija los aranceles externos de los bienes importados dentro del bloque.