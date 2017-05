Anulan pasaporte a opositor venezolano

Caracas, Venezuela

El líder opositor venezolano Henrique Capriles denunció el jueves que las autoridades retuvieron y anularon su pasaporte cuando intentaba abordar un vuelo a Nueva York para denunciar en Naciones Unidas la violenta represión del gobierno de Nicolás Maduro.



A través de su cuenta en Periscope, Capriles dijo que el viernes tenía previsto reunirse con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein. Este último lamentó a través de su cuenta de Twitter el incidente y dijo que esperaba que la confiscación del pasaporte no sea una represalia.

El incidente se produjo mientras la oposición intentaba marchar al centro de Caracas en medio de una creciente espiral de violencia que ha dejado seis muertos en una semana, y el pronunciamiento público de un oficial de la Guardia Nacional contra la represión de las protestas.

“No voy a permitir que la fuerza armada levante las armas en contra del pueblo, eso no me lo enseñaron”, afirmó el primer teniente de la Guardia Nacional, Paul Machado, en un discurso que ofreció ante un grupo de personas y que fue difundido este jueves en Twitter. Machado admitió que en la fuerza armada hay malestar por la crisis económica que enfrenta el país y muchos militares están pidiendo su retiro anticipado. También señaló que “el gobierno y el alto mando tienen miedo porque saben que hay sonido de sable (descontento) en los cuarteles”. Las autoridades no han ofrecido comentarios.

La presidenta de la organización local Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, Rocío San Miguel, confirmó a The Assosiated Press la identidad de Machado y dijo que el pronunciamiento del oficial revela la preocupación que hay en la fuerza armada ante el “uso indiscriminado de la fuerza” contra los manifestantes.