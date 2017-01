Año 2016 rompe récord de temperatura mundial

Ginebra, Suiza.- El año pasado fue el más caluroso desde que comenzaron los registros en 1880 y el tercero consecutivo en el que la Tierra bate el récord de temperatura.



La Organización Mundial de la Meteorología (OMM), dependiente de Naciones Unidas, confirmó este miércoles que la temperatura global en 2016 se situó 1.1 grados centígrados por encima de la registrada en la era preindustrial y fue unos 0.07 grados mayor a la registrada en 2015.



Los datos confirman el cambio drástico en el clima global que está causando la actividad humana y llegan en un momento de incertidumbre.



La comunidad internacional alcanzó en 2016 un acuerdo histórico contra el cambio climático, pero el nuevo Presidente de EU, Donald Trump, es un negacionista del calentamiento global y ha dicho que podría sacar a su país del acuerdo, lo que puede dejarlo inservible.



Aunque, el hombre designado por Trump para encabezar la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) dijo este miércoles que el cambio climático es una realidad.



Presionado por los senadores demócratas en su audiencia de confirmación, Scott Pruitt señaló que disentía de las declaraciones del magnate de que el calentamiento global es un fraude perpetrado por China para perjudicar la competitividad de Estados Unidos en los mercados.



"No creo que el cambio climático sea un fraude'', exclamó el republicano Pruitt, que en la actualidad es Secretario de Justicia del estado de Oklahoma.



Incluso, según los datos publicados por la OMM, el aumento de la temperatura media arrancó a finales del siglo 19 y este se acentuó sobre todo en los últimos 35 años, ya que 16 de los 17 años más calurosos registrados han sucedido desde 2001.



Las emisiones de gases de efecto invernadero son las principales culpables del calentamiento registrado, aseguró la NASA en un comunicado.



"El año pasado fue extremo para el clima global y destaca como el más caluroso desde que se tienen registros", afirmó Petteri Taalas, el secretario general de la OMM.



"Los indicadores a largo plazo del cambio climático provocado por los humanos han alcanzado máximos en 2016", añadió en un comunicado.



Las concentraciones de dióxido de carbono y de metano también han alcanzado nuevos récords.



El grosor del hielo en el Ártico y el Antártico asimismo alcanzó un mínimo histórico, advirtió Taalas y precisó que el hielo del Ártico se está calentado dos veces más rápido que la media mundial.



La OMM se basó en datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EU, la NASA, el instituto meteorológico de Reino Unido, el Centro Europeo sobre Predicciones Meteorológicas y de la unidad de investigación sobre el clima de la Universidad de East Anglia, Reino Unido.



No sólo fue 2016 el año más caluroso, sino que de enero a septiembre cada mes fue el de temperaturas más altas a excepción de junio. Octubre, noviembre y diciembre fueron los segundos más cálidos desde que hay registros.



En 2015 y el primer tercio de 2016 se registró un calentamiento adicional asociado al fenómeno de "El Niño", que se origina en el Océano Pacífico y cambia el clima a nivel global.



Ese fenómeno aumentó la temperatura media en 2016 en 0.12 grados, explicó la NASA.



"No esperamos que a partir de ahora cada año vuelva a ser el más caluroso, pero la tendencia del calentamiento a largo plazo es clara", resaltó Gavin Schmidt, director del Instituto Goddard de Análisis Espaciales de la NASA.



Que 2016 sea el año más cálido no es una sorpresa, pero sí es preocupante que, incluso sin "El Niño", las temperaturas hubieran alcanzado cifras récord, explicó Dave Reay, de la Universidad de Edimburgo.