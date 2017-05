Anaya es árbitro y delantero rumbo al 2018: F. Calderón

Ciudad de México

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa le dio la bienvenida a la unidad que pidió Ricardo Anaya de cara al 2018, pero le dijo que quien más está en falta es el propio líder nacional del PAN porque él es un árbitro parcial a su favor y su propio centro delantero.



En entrevista en la sede nacional del PAN en la sesión ordinaria del Consejo Nacional, Calderón Hinojosa dijo que esas son el tipo de cuestiones que no contribuyen a la unidad y pueden dividir al partido y sí prevalecen las condiciones inequitativas puede poner en riesgo la unidad del parido de cara al 2018.

“Si por el contrario prevalecen condiciones totalmente inequitativas puede poner en riesgo la unidad de Acción Nacional, dicho en otras palabras, el presidente del partido tiene el respaldo para que vayamos unidos, sí, pero él es el obligado y quizá el que está más en falta para la unidad del PAN. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un árbitro imparcial, mientras él sea un árbitro parcial en su propio favor, y en lugar de ser un juez justo, sea juez y parte, mientras además de árbitro sea su propio centro delantero”, dijo Calderón Hinojosa.

Al preguntarle si sus palabras significaban una petición de renuncia para Ricardo Anaya , Calderón Hinojosa dijo que no quería entrar en esos detalles, pero sí pidió la capacidad de que las condiciones se den de manera equitativa entre los aspirantes a la Presidencia del PAN.

Además, mencionó que la equidad implica que los recursos del partido se distribuyan equitativamente, que los spots publicitarios, que son más de un millón de impactos al año, en lugar de destinarse a una sola persona o a un solo aspirante se distribuyan proporcionalmente.

“Yo propondría que todos los spots del partido vayan a apoyar a nuestros candidatos en el Estado de México, en Coahuila, en Nayarit y en Veracruz, que los rostros que se vean, y las voces que se oigan en radio y televisión sean las de Memo Anaya , las de Josefina Vázquez Mota y las de Toño Echavarría y los candidatos en Veracruz porque ellos son el rostro de Acción Nacional en este momento y esa es la voz que tiene que escucharse”, dijo.

“En un partido democrático lo que garantiza la unidad son las condiciones equitativas, mientras no tengamos condiciones equitativas y mientras haya un abuso, evidentemente eso es lo que pone en riesgo la unidad, todos queremos ganar y unidos, pero que nos ayude el presidente nacional poniendo su parte y poner su parte significa ser un juez imparcial, no ser árbitro y delante, no ser juez y parte”, dijo Calderón.

Aseguró que su esposa, Margarita Zavala va a la cabeza en varias encuestas, pero el liderazgo del partido, que fue claro el año pasado se ha venido reduciendo y también es un tema que deberíamos decidir, “en el caso del PAN la candidatura más avanzada es la de Margarita y el partido no la está apoyando como debiera, yo creo que sí Margarita tuviera, ni siquiera los mismos spots de Andrés Manuel, o los de Ricardo, si tuviera la tercera parte de los spots que tiene Ricardo, Margarita iría todavía mucho más adelantada y con mucho mayor ventaja, no sólo sobre AMLO, sino sobre cualquier candidato”.