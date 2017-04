Amplía Humberto Moreira respuesta a Calderón

Saltillo, Coah.

A través de tres videos subidos este martes a su perfil público de Facebook, el exgobernador Humberto Moreira amplió su respuesta a Felipe Calderón con documentos oficiales: para decir “estoy exonerado”, aunque en sus palabras dice “no soy malandro, como tú”.



El actual candidato a diputado plurinominal por el Partido Joven, respondió al expresidente Felipe Calderón , quien acusó que durante su Administración, Humberto Moreira , tuvo nexos con Los Zetas.

En un tono agresivo, donde Moreira llama a Calderón “borracho”, “enfermo”, “mentiroso”, “asesino” y “usurpador”, el exgobernador presenta una serie de documentos, como uno del Ministerio Público federal, que en 2012, consultó a panistas si tenían elementos para proceder legalmente contra el exgobernador, pero éstos no respondieron.

“Queda claro que no hubo enriquecimiento ilícito y no tengo nada que ver con operaciones con recursos de procedencia ilícita. No soy malandro como tú, que le diste protección a varios cárteles. Hasta malandro saliste, inventaste la guerra y luego te aliaste con ellos”, dice al expresidente.

Sobre la megadeuda, contratada en su mayor parte con documentos falsificados, Moreira afirma que Calderón prefirió perdonarlo para no proceder contra altos funcionarios federales también involucrados.

“Funcionarios federales tuvieron que ver con esto, pero no nada más a los que detuviste, sino a mayor escala, y no hiciste nada, Calderón , porque sabían todo lo tuyo”.

“El documento dice ‘es importante señalar que en el caso concreto, no existe un solo medio probatorio del que se desprendan indicios de la probable responsabilidad de Humberto Moreira ’, lee el exmandatario.

Sobre sus vínculos con los Zetas, Moreira dice que la SIEDO de Calderón torturó a testigos para que acusaran ello. Dijo que tras su detención en España, en enero del 2016, un juez y un fiscal español no encontraron en Estados Unidos indicios de su participación con los cárteles.

“Lo mismo dicen los tres magistrados, que fueron a Estados Unidos, y que quedó claro que ‘no hay ningún indicio existe sobre su vinculación a algún cártel mexicano con ramificaciones en Estados Unidos dedicado al blanqueo de sumas dinerarias procedentes de actividades ilícitas, específicamente relacionadas con el narcotráfico’”, lee el exgobernador.

“No soy malandro como tú, ¿quieres más pruebas?”, dice a Calderón .

Este martes, se publicó que en 2016, un fiscal federal de Estados Unidos desestimó documentos del Gobierno de Coahuila por existir sospechas de que el gobierno y las fuerzas de seguridad del Estado, colaboraron con los Zetas en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

EXIGE PAN INVESTIGAR

El coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés, condenó que sea en Estados Unidos donde se detectó el vínculo de los hermanos Moreira y sus gobiernos con el narcotráfico, mientras en México sigue la impunidad.

Exigió que en el País haya una investigación sobre tales nexos, lo que impediría que Humberto Moreira sea candidato a diputado local por el Partido Joven de Coahuila.

“Nosotros lamentamos que aquí, en nuestro País, no se investigue, no se persiga y entonces, se provoque la impunidad”, indicó.