AMLO: "Peña no quiere enfrentar a Trump"

Puebla, México.- El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el Presidente Enrique Peña Nieto se ha mostrado sumiso ante el Mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.



"El Gobierno de Peña no quiere enfrentar a Donald Trump, han actuado sumisos", expresó en un evento en Puebla.



"Si el Gobierno no interpone en la ONU una denuncia por violación de derechos humanos y discriminación racial, lo vamos a hacer nosotros".



Comentó que a partir del lunes realizará una gira por diferentes ciudades del país vecino para reunirse con migrantes mexicanos.



"Estamos haciendo gira en Estados Unidos con nuestros migrantes por la decisión arbitraria de perseguirlos, les decimos a los migrantes que no están solos", expresó.



López Obrador estuvo acompañado de Nancy de la Sierra, ex delegada de Prospera y esposa de José Juan, Edil de San Pedro Cholula, así como de Fernando Manzanilla, ex titular de la Secretario General de Gobierno, y Manuel Bartlett, senador del PT.