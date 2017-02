AMLO denunciará a Trump por violación a los derechos humanos

Cd. de México.- Desde Chicago, Illinois, Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo 14 de marzo viajará a Nueva York para entrevistarse con el comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la finalidad de denuncia r a la Administración de Donald Trump de violación a los derechos humanos.



El dirigente nacional de Morena añadió que, un día después, acudirá a Washington D.C. para presentar una denuncia por las mismas razones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



"Vamos a tener una entrevista con el comisionado de la ONU para presentar un escrito por violación de derechos humanos, vamos a estar en Nueva York el día 14 de marzo", precisó el tabasqueño.



"Y el día 15, al día siguiente, vamos a estar en Washington para presentar una denuncia formalmente suscrita por mexicanos, abogados e integrantes de todos los sectores, de todas las clases sociales, religiosos, libres pensadores, mexicanos y también estadounidenses que van a firmar esta denuncia , que presentaremos el 15 de marzo en Washington en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".



En su mensaje, que fue realizado en la preparatoria Benito Juárez ubicada en Chicago, López Obrador defendió la industria automotriz mexicana y su importancia en el mercado estadounidense.



Resaltó, asimismo, que la industria automotriz estadounidense es competitiva gracias a la producción de autopartes en México.



"Si no se hicieran los vehículos y las partes en México sería muy difícil para la industria de Estados Unidos competir con los productos de Europa y Asia", sostuvo.



Por ello, para el tabasqueño, una legislación que ponga impuestos a autopartes y vehículos provenientes de México perjudicaría a ambos países.



"Afectaría a los propios empresarios de Estados Unidos empezando por Wilbur Ross, secretario de comercio de Donald Trump ", dijo.



Acompañado del senador Rabindranath Salazar, del diputado Fidel Calderón y del ex Embajador Héctor Vasconcelos, el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México reiteró su llamado a los connacionales a que combatan el discurso de odio en Estados Unidos.



Al finalizar su mensaje, en una sección de preguntas y respuestas, una mujer cuestionó a López Obrador sobre si sus visitas a Estados Unidos son oportunismo político.



"La cuestión aquí es mucha gente ahorita está viendo digamos su presencia aquí como una oportunidad de, bueno, una esperanza de cambio pero también como si usted estuviera tomando la oportunidad para hacerse propaganda con el partido Morena", mencionó la mujer, ante lo cual fue abucheada por el público asistente.



"Les puedo decir que llevamos ya muchos años con esta lucha, que tenemos principios, que tenemos ideales, que tenemos convicciones, no es una lucha del poder por el poder, mucho menos por la ambición", respondió López Obrador ante el señalamiento.