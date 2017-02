Amigo de Trump rechaza construir muro

Pérez, un multimillonario que ha construido torres de la marca Trump en el sur de la Florida, dijo que el Presidente le envió un correo electrónico luego de su asunción con los planes para el muro y le preguntó si le interesaba trabajar en él.



En una entrevista en las oficinas de su compañía, Related Group, el promotor inmobiliario nacido en Argentina dijo que se negó cortésmente y bromeó planteando de qué lado de la barrera terminaría él.



En la entrevista habló en términos más duros. Financiar un muro con un impuesto fronterizo sobre las importaciones significaría que el costo en definitiva se trasladaría a los consumidores estadounidenses, y el proteccionismo podría desatar una guerra comercial con México, dijo Pérez.



"El muro es la estupidez más grande que he visto u oído en mi vida", indicó Pérez, hijo de padres cubanos y criado en Colombia. "¿Un muro para qué? ¿Creen que un muro va a frenar a gente que tiene hambre? Que haya trabajo en México, el crecimiento económico en México, la igualdad es lo que va a hacer que la gente deje de pasar la frontera".



La oficina de prensa de la Casa Blanca no respondió a las consultas.



Pérez está desarrollando proyectos inmobiliarios en ciudades mexicanas como Cancún, Zihuatanejo y Ciudad de México, que podrían alcanzar, supone, un valor total de unos 2 mil millones de dólares. Está analizando, dijo, la salida a bolsa de Related Group en los próximos años en tanto evalúa cómo traspasar su negocio.



Pérez, conocido en Miami como el "Rey de los Condominios" por haber redefinido el horizonte de la ciudad, es amigo y socio de Trump desde hace tiempo.



El empresario señaló que siente un gran respeto por Trump como empresario y negociante, y elogió su exitosa campaña presidencial.



Mencionó que lo contactaron para un posible cargo como subsecretario de vivienda y desarrollo urbano con Ben Carson, pero se negó a que lo tomaran en consideración.



Si bien el imperio de condominios de Related Group se ha diversificado a lo largo de los años en negocios como la vivienda asequible, una incursión en la construcción de un muro fronterizo sería una exageración.



Si Trump persiste en tratar de hacer que México pague el muro, podría afectar las relaciones entre los dos países y perjudicar a ambas economías, consideró.



"Ningún país que se respete dice 'Sí, construyan el muro para no permitir la libre circulación de personas entre dos países, y lo pagaremos nosotros'", dijo. "Cualquier mexicano que dijera eso no sería elegido ni para empleado de la perrera".