"A México le ha ido muy bien", asegura Carstens

WASHINGTON, EU.- El gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, dijo estar tranquilo de dejar su cargo al frente del organismo y señaló que a nuestro país le ha ido muy bien y cuenta con instituciones fuertes y sólidas.

"Creo que a México le ha ido bien; por cierto hay dos cosas que me han permitido tomar la decisión de irme al Banco de Pagos: Primero que a medida que pasa el tiempo, es un país que tiene cada vez más instituciones y una probablemente una de las instituciones más fuertes es el Banco de México , y qué es lo que caracteriza a una institución, es que no depende de una sola persona y me permite ir a otro lugar y estoy seguro que el Banco de México continuará a contribuir al desarrollo positivo de México ”, afirmó en conferencia de prensa en el marco de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM).

Al dar a conocer la declaración de la 35 reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI) del Fondo que preside el banquero central mexicano, recordó que todavía estará presente en esta posición para las reunión anual del FMI y BM en octubre próximo que dejará el Banxico en diciembre para comenzar a dirigir el Banco de Pagos Internacionales que tiene como sede Basilea, Suiza.

Acompañado de la directora gerente del organismo, Christine Lagarde, enfatizó que el FMI ha demostrado su fuerte compromiso hacia México a través de la Línea de Crédito Flexible (LCF), dada la solidez de su economía .

“Creo que está claro que tenemos una cuenta corriente de capital abierta, un régimen de tipo de cambio flexible con lo cual no se tiene intención de manipularlo”, destacó.

Crecimiento bajo

Carstens dijo que el CMFI reconoció que el comercio, la integración financiera y el avance tecnológico han traído beneficios enormes, al mejorarse el nivel de vida y sacar de la pobreza a millones de personas.

Sin embargo, el periodo largo de crecimiento bajo ha enfatizado las preocupaciones de los que quedaron rezagados, advirtió.

“Es importante asegurar que todos tengan la oportunidad de beneficiarse de la integración económica global y del avance tecnológico”, ponderó.

Los miembros dieron su apoyo a los esfuerzos del Fondo de ofrecer una evaluación más rigurosa y franca del exceso de desequilibrios globales, sus causas y tipos de cambio durante todas las consultas del artículo cuarto como también en el informe del sector externo.

Se instó al FMI a que desplegara opciones para fortalecer más la red de seguridad financiera colaborando incluso con los acuerdos financieros regionales para mejorar aún más la efectividad de la caja de instrumentos de préstamos del Fondo para desarrollar propuestas de un mecanismo de liquidez de corto plazo y un instrumentos de políticas no financieras para monitorear y señalar las políticas de los estados miembros.

También se recibió con beneplácito los pasos para mantener la capacidad de préstamo del Fondo y se enfatizó que están comprometidos con un FMI fuerte basado en cuotas y recursos adecuados, lo que es importante para la red financiera de seguridad global.