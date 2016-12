América tuvo tiempo para descansar, revela especialista

Los efectos del jet lag que sufrirán los jugadores del América no repercutirán en su rendimiento en la final ante Tigres. Mario Mercader, especialista en Medicina del Deporte, asegura que tres días de adaptación al horario serán suficientes para que los capitalinos carezcan de problemas físicos en la serie por el título del Apertura 2016.

“Les va a costar unos días, pero no afecta tanto el rendimiento. Tienen dos o tres días para adaptarse. No se notará tanto en el desempeño. Si llegaran de un día a otro, se notaría, pero con tres días, y si manejan el proceso de adaptación desde el vuelo, no les va a afectar tanto y estarán listos para enfrentar su competencia”, señala el médico.

Los americanistas debieron hacer todo lo posible por dormir en el avión que los trasladó de Japón a México para poder contrarrestar el tema de la diferencia horaria.

Al haber llegado alrededor de las 16:00 horas tiempo local, cada integrante del club azulcrema debió esperar a que llegara la noche para irse a descansar y acelerar la adaptación al horario del país nuevamente, según el doctor.

“Normalmente, ya cuando tienes más de una semana en un lugar, te empiezas a adaptar al horario y si regresas, te crea un conflicto de que tardas un poco en adaptarte al horario. Cuando viene el vuelo, si llegan de día, lo que haces es que duerman durante el vuelo, y se duerman en la noche para readaptarse al horario”, recomienda.

Para conciliar el sueño, ante la incomodidad natural de los aviones, Mercader aconseja el consumo de algún medicamento que pueda ayudar al descanso y que su uso está permitido por los reglamentos antidopaje vigentes en el deporte internacional.

“Hay algunos relajantes musculares que no son doping y que pueden ayudar, con efecto colateral producir somnolencia. Si vienes ‘relajadón’, puedes descansar. El relajante muscular no causa hábito, ni es doping, y se utiliza para dormir y descansar”, manifiesta.

América tendrá la oportunidad de tener entrenamientos el martes y el miércoles, luego de su aventura por Asia, en la que quedaron en cuarto lugar del Mundial de Clubes. Su ventaja es que para el partido de ida está descartado otro vuelo, ya que el primer encuentro ante los felinos será en el estadio Azteca.