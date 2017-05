Amenaza Trump con impuesto a Rexnord por traslado a México

Washington DC, Estados Unidos.- El Presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió hoy en Twitter contra la empresa industrial con base en Indiana Rexnord, la cual está moviendo su planta y puestos de trabajo a México.



El tuit se produjo luego de que el programa Nightly News the NBC informara sobre dicho movimiento de la empresa.



"Rexnord de Indiana hizo un trato durante la Administración (del ex Presidente Barack) Obama para trasladarse a México. Despidió a sus empleados. Gran impuesto a lo que se venda en EU", tuiteó Trump.



La fábrica en cuestión emplea a unas 350 personas.



La compañía dijo anteriormente que el traslado a México le ahorrará 30 millones de dólares anuales, según un informe de The Wall Street Journal.