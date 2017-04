Ama vestirse bien

Cd. de México.- Este mes, J Balvin ha estado en portadas de revistas internacionales, muchas de ellas de moda y estilo de vida, como Vogue y Esquire.

Además, el colombiano fue embajador latino de la pasada edición de la Semana de la Moda de Nueva York, y en París desfiló por una pasarela de Chanel.



Pero esto no cayó como sorpresa para el intérprete de "Ginza", pues es algo que ha buscado y su relación con la moda viene desde que era pequeño.



"Ha sido algo muy bonito, algo que siempre soñé. Trabajé por ello y todo ha sido muy orgánico. Toda esta cuestión de la moda ha sido muy natural.



"Desde muy pequeñito, mi mamá ha hecho conmigo lo que se le dio la gana y me vistió como quiso; acabó gustándome", dijo Balvin a GENTE desde su camerino en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México.



Luego de ajustar con sus músicos los últimos arreglos y repasar por una hora parte de su show, el cantante compartió que su personalidad se ve reflejada en su atuendo.



"La moda es como te sientas. La forma en la que tú te vistes es la forma en la que tú hablas de tu personalidad sin abrir la boca. Es una forma de expresión", consideró.



Por otra parte, Balvin dijo que "Hey Ma", sencillo que comparte con Pitbull y Camila Cabello como soundtrack de Rápidos y Furiosos 8, ayudará a proyectar aún más su carrera y la música en español internacionalmente.



"Siempre hay gente que simplemente no está interesada en aprender de otras culturas. Con el inglés podemos llegar a personas que no han tenido el acceso o la forma de acercarse a la música en español", comentó.



Por esta razón, confió en que esa participación musical lo pondrá en otro nivel porque la canción central del filme de acción lo llevará por el mundo.



"Incluso compartir este tema es un cambio radical, pero llegaré a otros lugares donde no imaginé llegar o de plano me desconocían".



Sobre algunos detalles que muchas veces toma en cuenta para sus conciertos, el artista expresó que prefiere ir solo que acompañado, como ocurriría anoche en su espectáculo en la Ciudad de México.



"Es una gran oportunidad de demostrar quién es J Balvin , sin necesidad de añadir a alguien y dedicar así el recital a mi familia, a mi pueblo y a mi gente".