Amaga Moreira con dejar al PRI sin militantes

Piedras Negras, Coah.

El exgobernador pri ísta Humberto Moreira Valdez lanzó un mensaje al presidente nacional de su partido, Enrique Ochoa: lo dejan ser candidato en los comicios del 2017 en Coahuila o abandona el partido con todo y militantes.

El también exdirigente nacional pri ista aspira a ser candidato a una Diputación local en la elección del próximo 4 de junio del 2017.

“Cuando dice el presidente nacional del PRI que yo no puedo participar, que no es nadie para decir que yo no puedo participar, porque es un militante más.

“(En Saltillo) está a punto de darse una renuncia masiva de las bases del partido, entonces tiene que reflexionar el presidente en lo que dijo, o quedarse sin militantes”, expresó en entrevista con medios locales, en Piedras Negras.

Luego de que el exmandatario coahuilense hiciera pública su aspiración a ser candidato a diputado local, el pasado 19 de diciembre líder nacional pri ista descartó postularlo.

“Él (Ochoa) es un militante más, sería antidemocrático que una persona diga ‘este sí participa o no participa’, eso lo deciden los consejeros, los militantes, quizá no ha leído los estatutos”, expresó.

“Respeto lo que diga, por supuesto que no lo comparto, por supuesto que no tiene razón”.

En días recientes circularon en redes sociales audios del también exdirigente nacional del PRI criticando a sus hermanos, Rubén, actual gobernador de Coahuila, y Álvaro.

En la entrevista ofrecida en casa de sus suegros en esta ciudad fronteriza, Humberto Moreira aseguró estar exonerado de todas las acusaciones en su contra y estar dispuesto a demandar a todo aquel que lo critique.

“Yo tengo ya un grupo de 14 abogados, jóvenes todos, que de manera gratuita, porque tienen una convicción amplia, para cualquiera que diga algo, a ver, demándalo de todo lo que me demandaron a mí, de todo”, expresó.